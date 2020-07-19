Türkiye İran uçuşlarını askıya aldı

İran Sivil Havacılık İdaresi, Türkiye'nin koronavirüs salgını nedeniyle doğu komşusuna tüm uçuşları askıya aldığını açıkladı. Sivil Havacılık İdaresi sözcüsü Reza Caferzade, yasak kararının dün günü başladığını belirtti.
Reuters haber ajansı, İranlı yetkililerin açıklamasını son dakika koduyla dünyaya duyurdu.
KORONAVİRÜS
İran liderinden korkutan açıklama: 35 milyon kişi koronavirüs riski atında
KORONAVİRÜS
İran'da ağır koronavirüs bilançosu: Bir günde 179 kişi daha hayatını kaybetti
Can kaybının 14 bini geçtiği İran'da, koronavirüs salgınının ikinci dalgası yaşanıyor. Günlük ölü sayısı 200, vaka sayısı ise 2 binin üzerinde.
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İran’ın Buşehr Eyaleti Korona Virüs ile Mücadele Konseyi Başkanı Said Keşmiri yaptığı açıklamada, son 24 saat içinde Buşehr hastanesine 334 kişinin yeni tip korona virüs (Covid-19 )şüphesiyle yatırıldığını ve 162 kişinin test sonuçlarının pozitif olduğunu bildirdi.
Buşehr eyaletinde son 24 saatte 9 kişinin hayatını kaybettiğini aktaran Keşmiri, “Maalesef hayatını kaybedenler arasında henüz 23 günlük bir bebek de var” dedi. Buşehr hastanesinde 52 kişinin yoğun bakım ünitesinde olduğunu belirten Keşmiri, 35 hastanın da solunum cihazına bağlı olduğunu aktardı.
İran’da son 24 saatte 198 kişi korona virüs nedeniyle hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 13 bin 608’e yükseldi.
Ülkede son 24 saatte 2 bin 500 yeni vak’a tespit edilirken, toplam vak’a sayısı 267 bin 61’e ulaştı.
İran’da Covid-19’a yakalanan 23 günlük bebek hayatını kaybetti
İran’da Covid-19’a yakalanan 23 günlük bebek hayatını kaybetti
İran’da Covid-19’a yakalanan 23 günlük bebek hayatını kaybetti
İran’da Covid-19’a yakalanan 23 günlük bebek hayatını kaybetti
İran’da Covid-19’a yakalanan 23 günlük bebek hayatını kaybetti
İran’da Covid-19’a yakalanan 23 günlük bebek hayatını kaybetti
İran’da Covid-19’a yakalanan 23 günlük bebek hayatını kaybetti
İran’da Covid-19’a yakalanan 23 günlük bebek hayatını kaybetti
İran’da Covid-19’a yakalanan 23 günlük bebek hayatını kaybetti
İran’da koronavirüse yakalanan 23 günlük bebek hayatını kaybetti
İran'ın Buşehr eyaletinde yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 23 günlük bir bebeğin hayatını kaybettiği açıklandı. İran'da son 24 saatte 198 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 13 bin 608'e yükseldi.