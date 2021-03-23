Koronavirüs Türkiye mutantı olabilir
TÜRKİYE

​Türkiye mutantı olabilir

Türkiye mutantı olabilir

Koronavirüs ‘risk haritası’nda kırmızı il sayısının 25’ten 39’a çıkması endişelendiriyor. Onsekiz Mart Üniversitesi’nden Prof. Alper Şener, Türkiye’de de henüz adı koyulmamış bir Türkiye mutantı, Karadeniz veya İstanbul mutantı olabilir. Bu mutantın tanımlanmasıyla birlikte, Türkiye’de bir buçuk ayda hızla tırmanan rakamların sebebini de değişime bağlayabiliriz” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Türkiye mutantı olabilir
Türkiye’nin bir çok Avrupa ülkesi gibi üçüncü dalganın içerisinde olduğunu söyleyen Şener, “Bu tırmanış trendi devam edecek olursa, Türkiye’nin tamamen kapanması dahi söz konusu olabilir” dedi.

Sağlık Bakanlığı’nın ‘risk’ haritasındaki kırmızı renkli il sayısı, 14 ilin ilave olmasıyla 25’den 39’a yükseldi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nden Prof. Dr. Alper Şener, son dönemde maske, mesafe, el hijyeni gibi önlemlere çok fazla uyulmadığını belirterek, şunları söyledi: “Tehlike büyük. Halihazırda Avrupa’da olduğu gibi Türkiye de çok büyük olasılıkla üçüncü dalganın içerisinde. Bu tırmanış trendi devam edecek olursa, Türkiye’nin tamamen kapanması dahi söz konusu olabilir. Eğer normalleşme konuşulur pozisyondayken, geriye adım atmak istemiyorsak azami önem göstermemiz lazım.”

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Prof. Dr. Alper Şener
Prof. Dr. Alper Şener

VAKALARIN SEBEBİ ANLAŞILMIŞ OLUR

  • Son dönemde dünyada olduğu gibi Türkiye’de de salgının yükselmesiyle ilgili kaygı olduğunu ifade eden Prof. Dr. Şener, “Çünkü İngiltere, Afrika, Brezilya mutantı gibi tanımlanmış mutantlar var. Türkiye’de de henüz adı konmamış bir Türkiye mutantı olabilir; Karadeniz mutantı, İstanbul mutantı olabilir. Bu mutantın tanımlanmasıyla birlikte, Türkiye’deki son birbuçuk ayda hızlı bir şekilde tırmanan rakamların sebebini de değişime bağlayabiliriz” diye konuştu.

Vakalar 70 ilde arttı
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Vakalar 70 ilde arttı

MUTANT VİRÜS SAYISINDA ARTIŞ VAR

Çanakkale’de son bir haftada vaka sayısının 2 katına çıkmasını da değerlendiren Şener, şunları söyledi: “Çanakkale’de mutant virüs sayısında bir artış var. Özellikle İngiltere mutantı özelinde baktığımızda çok hızlı yayıldığını biliyoruz. Yüksek oranda bulaşımın arttığını biliyoruz. Hafta sonları ilçelerden özellikle şehir merkezine ciddi anlamda insan trafiği olduğunu görüyoruz. Çünkü hafta sonuyla hafta içi arasında trafik çok ciddi anlamda değişiyor. Kordona gittiğimiz de özellikle cumartesi günleri çok ciddi yoğunluk olduğunu görüyoruz. Bunların hepsi birer faktör, vatandaşlarımız bu önlemlerin bilincine varıp uymadığı sürece, bu salgının hızının önünü kesmek mümkün değil.”

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