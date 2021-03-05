Koronavirüs Türkiyede 21 gazeteci Kovid-19dan öldü
TÜRKİYE

​Türkiye’de 21 gazeteci Kovid-19’dan öldü

Türkiye’de 21 gazeteci Kovid-19’dan öldü

İsviçre’de Cenevre merkezli STK, Press Emblem Campaign (PEC), son 1 yılda 68 ülkeden en az 840 gazetecinin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini bildirdi. Bu 2. Dünya Savaşı’ndan bu yana medyadaki en ağır kayıp oldu. Türkiye’de ölen gazeteci sayısı ise 21.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

İsviçre’nin Cenevre kenti merkezli sivil toplum kuruluşu Press Emblem Campaign (PEC), son 1 yılda 68 ülkeden en az 840 gazetecinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiğini, bunun İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana medyadaki en ağır kayıp olduğunu bildirdi. PEC’ten yapılan yazılı açıklamaya göre, salgının başından bu yana geçen 1 yıllık sürede günde ortalama ikiden fazla gazeteci Kovid-19’dan hayatını kaybetti. Kovid-19, 1 Mart 2020’den bugüne kadar en az 840 gazetecinin yaşamına mal oldu. Salgında en çok gazeteci ölümü 458 ile Latin Amerika ülkelerinde kaydedildi.

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TÜRKİYE’DE 21 KİŞİ ÖLDÜ

  • Asya’da 17 ülkede 151, Avrupa’da 16 ülkede 147, Kuzey Amerika’da 2 ülkede 45 ve Afrika’da 15 ülkede 39 gazeteci virüs nedeniyle öldü. Peru’da 108, Brezilya’da 102, Meksika’da 87, Hindistan’da 56 ve İtalya’da ise 46 gazeteci yaşamını yitirdi.

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Açıklamada, Türkiye’de ise 21 gazetecinin Kovid-19’a yenik düştüğü kaydedildi. Öte yandan, PEC, İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana medyadaki en ağır kayıpların Kovid-19 salgını nedeniyle meydana geldiğini bildirdi. PEC, bazı ülkelerin gazetecilerin ölümlerini raporlamadığı veya hayatını kaybeden gazetecilere test yapılmadığı için gerçek rakamların çok daha yüksek olabileceğini söyledi.

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