Koronavirüs Türkiyeden KKTCye 20 bin aşı
TÜRKİYE

Türkiye'den KKTC'ye 20 bin aşı

Türkiye, Kovid-19'la mücadele kapsamında KKTC'ye 20 bin doz Sinovac aşısı gönderdi.

Haber Merkezi AA
Aşı
Aşı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Hamza Ersan Saner, Türkiye’nin KKTC’ye yaklaşık 300 bin SinoVac aşısı göndereceğini söylemişti. Türkiye’den gönderilen ilk dozların sabah saatlerinde adaya ulaştığı açıklandı.

Öncelikli olarak riskli gruplara uygulanacak

KKTC Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 05.00 sıralarında Türkiye’ye ait bir ambulans uçak aracılığıyla ilk 20 bin doz SinoVac aşısı adaya getirildi. Aşılar öncelikli olarak riskli gruplara uygulanacak.

  • Öte yandan KKTC’de salgının başlangıcından bu yana toplam bin 829 vaka tespit edildi.

İstanbul'da ilk aşılar sağlık çalışanlarına yapılıyor
GÜNDEM
İstanbul'da ilk aşılar sağlık çalışanlarına yapılıyor

İlk doz Koca’ya: Aşı başladı
KORONAVİRÜS
İlk doz Koca’ya: Aşı başladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca canlı yayında koronavirüs aşısı oldu
OYNAT 02:01
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca canlı yayında koronavirüs aşısı oldu
Acil Kullanım Onayı verilmesinin ardından ilk CoronaVac aşısı, Ankara Şehir Hastanesi'nde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya yapıldı. Canlı yayında koronavirüs aşısı olan Bakan Koca, 'Herkesin mutlaka aşı olması gerektiğinin altını çizmek istiyorum. Eski hayatımıza dönmek için aşıyı mutlaka yaptırmamız gerekiyor' dedi.


İstanbul'da aşılar hastanelere böyle dağıtıldı
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Çin'den Türkiye'ye getirilen CoronaVac aşısı, Sağlık Bakanlığına ait özel tasarlanmış iklimlendirme özellikli 'Aşı Nakil Aracı' ile İstanbul'da hastanelere dağıtıldı.
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. Araçların depodan çıkarken kornalarına bastıkları ve polisin de eskortluk yaptığı görüldü. Araç çıkışları havadan da görüntülendi.
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Ankara'dan İstanbul'a getirilen 'CoronaVac' aşısı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün Bakırköy'deki ilaç deposunda bekletildi.
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Aşılar bu sabah saat 05.00 itibariyle, eksi 20 ile artı 20 derece sıcaklığı ayarlanabilen 'aşı nakil araçları' ile İstanbul'daki ilçe sağlık müdürlüklerinin depolarını götürüldü.
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İstanbul'daki hastanelerde aşılamaların bugün başlaması bekleniyor.
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İstanbul'da aşılar hastanelere böyle dağıtıldı
Çin'den Türkiye'ye getirilen CoronaVac aşısı, Sağlık Bakanlığına ait özel tasarlanmış iklimlendirme özellikli 'Aşı Nakil Aracı' ile İstanbul'da hastanelere dağıtıldı.


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