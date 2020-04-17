Koronavirüs Türkiyeden Somaliye malzeme yardımı Mogadişuda yetkililere teslim edilecek
DÜNYA

Türkiye’den Somali’ye malzeme yardımı

Türkiye’den Somali’ye malzeme yardımı: Mogadişu’da yetkililere teslim edilecek

Sağlık Bakanlığı ve Türk Kızılayı tarafından hazırlanan yardım malzemelerini Somali’ye götüren askeri kargo uçağı, Ankara Etimesgut Askeri Havaalanından havalandı. Yardım paketleri, Somali’nin Başkenti Mogadişu’da yetkililere teslim edilecek.

Haber Merkezi İHA
Yardım malzeme kutuları.
Yardım malzeme kutuları.

Türkiye, koronavirüsle (Covid-19) mücadeleye destek vermek amacıyla diğer ülkelere yardım malzemeleri göndermeyi sürdürüyor.

Türkiye’den Somali’ye malzeme yardımı: Mogadişu’da yetkililere teslim edilecek
FOTOĞRAF 9
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Türkiye, koronavirüsle (Covid-19) mücadeleye destek vermek amacıyla diğer ülkelere yardım malzemeleri göndermeyi sürdürüyor.
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Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı ve Türk Kızılay tarafından hazırlanan yardım malzemelerini Somali’ye götüren Türk Hava Kuvvetlerine bağlı A400M tipi askeri kargo uçağı, Ankara Etimesgut Askeri Havaalanından havalandı.
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Yardım paketleri, Somali’nin Başkenti Mogadişu’da yetkililere teslim edilecek.
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Türkiye, daha önce İspanya, İtalya ve İngiltere ile Balkan ülkeleri Sırbistan, Bosna Hersek, Karadağ, Kuzey Makedonya ve Kosova’ya da malzeme yardımında bulunmuştu.
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Türkiye’den Somali’ye malzeme yardımı: Mogadişu’da yetkililere teslim edilecek
Sağlık Bakanlığı ve Türk Kızılayı tarafından hazırlanan yardım malzemelerini Somali'ye götüren askeri kargo uçağı, Ankara Etimesgut Askeri Havaalanından havalandı. Yardım paketleri, Somali'nin Başkenti Mogadişu'da yetkililere teslim edilecek.


Somali’nin Başkenti Mogadişu’da yetkililere teslim edilecek

Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı ve Türk Kızılay tarafından hazırlanan yardım malzemelerini Somali’ye götüren Türk Hava Kuvvetlerine bağlı A400M tipi askeri kargo uçağı, Ankara Etimesgut Askeri Havaalanından havalandı.

Yardım paketleri, Somali’nin Başkenti Mogadişu’da yetkililere teslim edilecek. Türkiye, daha önce İspanya, İtalya ve İngiltere ile Balkan ülkeleri Sırbistan, Bosna Hersek, Karadağ, Kuzey Makedonya ve Kosova’ya da malzeme yardımında bulunmuştu.

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