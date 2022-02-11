Koronavirüs Türkiyenin 11 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı Risk almayalım
TÜRKİYE

Türkiye'nin 11 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı: Risk almayalım

Sağlık Bakanlığı'nın sitesindeki Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'nda 11 Şubat koronavirüs tablosu yayınlandı. Tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vatandaşlara "Hatırlatma dozu aşısını yaptırmayanlar yerli aşımıza güvensin. Hastalık hafif atlatılıyor düşüncesiyle risk almayalım." uyarısında bulundu. İşte 11 Şubat vaka ve vefat sayıları...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiyenin 11 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı: Risk almayalım
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Günlük Koronavirüs Tablosu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

  • Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 253 kişinin hayatını kaybettiğini, 95 bin 65 kişiye ise koronavirüs tanısı konduğunu açıkladı.

Son 24 saatte 458 bin 142 Kovid-19 testi yapıldı, 95 bin 65 kişinin testi pozitif çıktı, 253 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 85 bin 758 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 84,75, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 92,72 oldu.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 143 milyon 845 bin 934 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il, Osmaniye Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

Bakan Koca: Risk almayalım

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Turkovac, Şehir Hastaneleri, Eğitim ve Araştırma Hastaneleri başta olmak üzere 81 ilimize ulaştırılmış durumda. Turkovac’ı bekleyenler zaman kaybetmesin. Hatırlatma dozu aşısını yaptırmayanlar yerli aşımıza güvensin. Hastalık hafif atlatılıyor düşüncesiyle risk almayalım." ifadelerine yer verdi.

Geçtiğimiz 7 günün koronavirüs tablosu

Türkiye'nin 10 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı: 17 ile kırmızı alarm
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Türkiye'nin 10 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı: 17 ile kırmızı alarm

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