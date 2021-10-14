Koronavirüs Türkiyenin 14 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı Bakan Kocadan Vaka sayısının yükselme ihtimali var uyarısı
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Türkiye'nin 14 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı: Bakan Koca'dan 'Vaka sayısının yükselme ihtimali var' uyarısı

Sağlık Bakanlığı'nın sitesindeki Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'nda 14 Ekim koronavirüs tablosu yayınlandı. Vaka sayısının bir süredir 30 binin üzerinde seyrettiğini ifade eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Şartlar göz önünde bulundurulursa, daha da yükselmesi ihtimali var." dedi. İşte 14 Ekim koronavirüs günlük vaka ve ölü sayıları...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiyenin 14 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı: Bakan Kocadan Vaka sayısının yükselme ihtimali var uyarısı
(Arşiv)

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

  • Tabloya göre son 24 saatte 203 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti, 30 bin 709 kişinin ise koronavirüs testi pozitif çıktı.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda,2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye’de 2. doz aşılama ortalama yüzde 75,60 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 88,18 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 113 milyon 418 bin 257 ’e yükseldi.

2 doz aşılamada ilk sırada Kırklareli var

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 80,8 ile Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Kırklareli, Muğla’yı Ordu, Amasya, Çanakkale, Eskişehir, Osmaniye, Edirne, Balıkesir ve Burdur takip etti.

En düşük aşılama Şanlıurfa’da

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 50,0 ile Türkiye’de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı sırasıyla Batman, Diyarbakır, Muş, Mardin, Siirt, Bitlis, Bingöl, Ağrı ve Bayburt takip etti.

Bakan Koca: Vaka sayısının yükselme ihtimali var

  • Vaka tablosunu sosyal medya hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Günlük vaka sayımız bir süredir 30 binin üzerinde seyrediyor. Şartlar göz önünde bulundurulursa, daha da yükselmesi ihtimali var. Maskenin gerekli olduğu ortamları biliyoruz, maskeyi hayatımızdan çıkarmayalım. Sosyal mesafe kuralına dikkat edelim. Aşılarımızı mutlaka olalım." dedi.

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