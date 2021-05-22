Koronavirüs Türkiyenin 22 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı Vaka sayısı 9 binin altında
TÜRKİYE

Türkiye'nin 22 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı: Vaka sayısı 9 binin altında

Sağlık Bakanlığı'nın sitesindeki Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'nda 22 Mayıs koronavirüs tablosu yayınlandı. Bir süredir düşüşte olan vaka sayıları 9 binin altında geriledi. İşte 22 Mayıs koronavirüs günlük vaka ve ölü sayıları...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiyenin 22 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı: Vaka sayısı 9 binin altında
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Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

  • Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 231 kişinin hayatını kaybettiğini, 8 bin 697 kişiye ise koronavirüs tanısı konduğunu açıkladı.

Ağır hasta sayısı 1876 oldu, 14 bin 472 kişinin Kovid-19 tedavisi veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 13 bin 111'e yükseldi.

  • Toplam test sayısı 52 milyon 167 bin 387'ye ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 178 bin 648, vefat sayısı 46 bin 71 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,2, yatak doluluk oranı yüzde 45,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 62,5, ventilatör doluluk oranı yüzde 30,7, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

BU GÜCE GÜVENİN

Günlük koronavirüs tablosunun açıklanmasının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden bir değerlendirmede bulundu. Gösterilen sabrın meyvesini vermeye devam ettiğini kaydeden Bakan Koca, "Bugün de 9.000 vaka sayısının altına indik. Düşüşü sürekli kılacak olan bizleriz. Bu güce güvenin." dedi. Bakan Koca ayrıca, "100 milyon doz Sinovac, 120 milyon doz BionTech ve 50 milyon doz Sputnik aşıları için anlaşmamız var. 270 milyon doz nüfusumuzun 3 katından fazla aşı. Bu güce güvenin" ifadelerini kullandı.

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