Türkiye'nin 22 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı: Vaka sayısı 9 binin altında

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 231 kişinin hayatını kaybettiğini, 8 bin 697 kişiye ise koronavirüs tanısı konduğunu açıkladı.

Ağır hasta sayısı 1876 oldu, 14 bin 472 kişinin Kovid-19 tedavisi veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 13 bin 111'e yükseldi.

Toplam test sayısı 52 milyon 167 bin 387'ye ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 178 bin 648, vefat sayısı 46 bin 71 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,2, yatak doluluk oranı yüzde 45,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 62,5, ventilatör doluluk oranı yüzde 30,7, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

BU GÜCE GÜVENİN

Günlük koronavirüs tablosunun açıklanmasının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden bir değerlendirmede bulundu. Gösterilen sabrın meyvesini vermeye devam ettiğini kaydeden Bakan Koca, "Bugün de 9.000 vaka sayısının altına indik. Düşüşü sürekli kılacak olan bizleriz. Bu güce güvenin." dedi. Bakan Koca ayrıca, "100 milyon doz Sinovac, 120 milyon doz BionTech ve 50 milyon doz Sputnik aşıları için anlaşmamız var. 270 milyon doz nüfusumuzun 3 katından fazla aşı. Bu güce güvenin" ifadelerini kullandı.

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Gösterdiğimiz sabır meyvesini vermeye devam ediyor. Bugün de 9.000 vaka sayısının altına indik. Düşüşü sürekli kılacak olan bizleriz. Bu güce güvenin. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 22, 2021

OYNAT 01:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yerli aşımızı hazır olur olmaz tüm insanlığın istifadesine sunacağız Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Küresel Sağlık Zirvesi'nde konuştu. Aşıya erişim konusunda küresel ölçekte ciddi adaletsizliklerin yaşandığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Gelişmiş ülkelerde nüfusun çoğunluğu en az 1 doz aşılanmışken, Sahra Altı Afrika'da bu oran yüzde 1'i dahi bulmadı. Yerli aşımızı hazır olur olmaz vatandaşlarımızla beraber tüm insanlığın istifadesine sunacağız' dedi. BiP'te paylaş

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