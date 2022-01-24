Koronavirüs Türkiyenin 24 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı Bakan Kocadan umutlandıran açıklama
TÜRKİYE

Türkiye'nin 24 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı: Bakan Koca'dan umutlandıran açıklama

Sağlık Bakanlığı'nın sitesindeki Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'nda 24 Ocak koronavirüs tablosu yayınlandı. Tabloyu sosyal medya hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Omicron varyantı salgının son bulmasının umudu olabilir." diyerek aşı çağrısını yineledi. İşte 24 Ocak vaka ve vefat sayıları...

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiyenin 24 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı: Bakan Kocadan umutlandıran açıklama
Arşiv

Günlük Koronavirüs Tablosu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

  • Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 156 kişinin hayatını kaybettiğini, 67 bin 27 kişiye ise koronavirüs tanısı konduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 84,23 oldu.

1. doz ortalaması yüzde 92,39 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 140 milyon 938 bin 758 ’e yükseldi.

2 doz aşılamada ilk sırada Osmaniye var

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 88,5 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.

En düşük aşılama Şanlıurfa’da

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 61,1 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

Bakan Koca: Omicron umut olabilir

  • Tabloyu Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Omicron varyantı salgının son bulmasının umudu olabilir. Bilimsel çalışmaların sonuçlarına göre aşı olmuş kişiler omicron ile karşılaştıklarında hem hastalığı kolay atlatıyor hem de bağışıklık seviyesi yükseliyor. Aşınızı olarak yarın için umutlu olun. Salgın gündemden çıkacak." dedi.

Geçtiğimiz 7 günün koronavirüs tablosu

Türkiye'nin 23 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı: Bakan Koca'dan art arda hayati uyarılar
KORONAVİRÜS
Türkiye'nin 23 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı: Bakan Koca'dan art arda hayati uyarılar

Düzceden İstanbula geçiş izni yok

Düzce'den İstanbul'a geçiş izni yok

​Vali Cevdet Atay: Mağduriyetlerin yaşanmaması için yola çıkmayın.
Gözden kaçacak gibi değil

Gözden kaçacak gibi değil

​Mars'ta tarihi keşif: Kızıl Gezegen'de tespit edildi.
Türkiyenin 24 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı: Bakan Kocadan umutlandıran açıklama

AK Parti Sözcüsü Çelik MYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor.

Vali Yerlikaya İstanbulluları uyararak duyurdu

​​İstanbul Havalimanı'nda tüm uçuşlar durduruldu.

​Uzman isim tarih verip uyardı: Bu haberi okumadan araba almayın.

​Van Gölü suyundan üretti başardı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.