Türkiye'nin ABD'ye yaptığı iki yardım dünya gündemine oturdu Türkiye'nin koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden bir olan ABD'ye gönderdiği ikinci tıbbi yardım paketini taşıyan askeri nakliye uçağı ABD'ye ulaştı. Yardım kolilerinde, bir önceki pakette olduğu gibi maske, tulum, dezenfektan, yüz koruyucu siperlik, ve koruyucu gözlükler gibi önleyici malzemeler yer aldı. Türkiye'nin ABD'ye peş peşe yaptığı iki yardım dünya basınında geniş yer buldu.

Haber Merkezi 02 Mayıs 2020, 08:42 Son Güncelleme: 02 Mayıs 2020, 08:42 Diğer