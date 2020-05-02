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Koronavirüs Türkiyenin ABDye yaptığı iki yardım dünya gündemine oturdu
DÜNYA

Türkiye'nin ABD'ye yaptığı iki yardım dünya gündemine oturdu

Türkiye'nin koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden bir olan ABD'ye gönderdiği ikinci tıbbi yardım paketini taşıyan askeri nakliye uçağı ABD'ye ulaştı. Yardım kolilerinde, bir önceki pakette olduğu gibi maske, tulum, dezenfektan, yüz koruyucu siperlik, ve koruyucu gözlükler gibi önleyici malzemeler yer aldı. Türkiye'nin ABD'ye peş peşe yaptığı iki yardım dünya basınında geniş yer buldu.

Haber Merkezi Diğer
Türkiye'nin gönderdiği ikinci tıbbi yardım paketini taşıyan askeri nakliye uçağı ABD'ye ulaştı.
Türkiye'nin gönderdiği ikinci tıbbi yardım paketini taşıyan askeri nakliye uçağı ABD'ye ulaştı.

Türkiye, 28 ve 30 Nisan’da ABD’ye koronavirüsle mücadele kapsamında tıbbi ekipman gönderdi.

Askeri kargo uçağının 32 saatlik iki seferinin ardından yardım malzemeleri ABD’ye ulaştırıldı.

Bu yardım seferberliğini uluslararası medya manşetlerine şöyle taşıdı:

ASSOCİATED PRESS: Türkiye, koronavirüs salgını ile boğuşurken ABD’yi desteklemek için bir uçak dolusu kişisel koruyucu ekipman gönderdi.

CNN: Türkiye’den ABD’ye bağışlanan binlerce tıbbi malzeme taşıyan Türk askeri uçağı Maryland’deki üs Andrews’a indi.

BLOOMBERG: Virüs dayanışma getiriyor, Türkiye ABD’ye medikal malzeme gönderiyor. Yıllardır süren kırılgan yapıdaki ilişkilerin ardından, NATO müttefiki koronavirüs mücadelesinde ABD’ye jestte bulundu.

Erdoğan’ın, tıbbi ekipmanlara eşlik eden mektubu Trump’a ulaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mektubunda, koronavirüs önlemlerini öne çıkararak ve NATO müttefikleri arasında daha güçlü bir işbirliği çağrısında bulunarak çekiciliğini sürdürdü.

MIDDLE EAST EYE: Türkiye yarım milyon maske bağışladı. Türkiye, Washington’a koronavirüsle savaşında yardımcı olmak amacıyla ABD’ye cerrahi maske ve önlük de dahil olmak üzere tıbbi yardımla dolu bir uçak gönderdi.

AL JAZEERA: ABD Koronavirüs vaka sayısı 1 milyonu aştı. Türkiye, ABD’deki koronavirüs salgınına tıbbi yardımda bulunuyor.

SKY NEWS: Türkiye bize uçak dolusu medikal ekipman gönderdi.

Koronavirüs sonrası fiyatı yükselen 30 ürün
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Koronavirüs öncesi ve sonrası için yapılan fiyat artışlarında bulyon ve tuz gibi ürünlerde yüzde 35’lere varan fiyat artışları yaşandığını görülürken e-ticaret kanallarındaki fiyat trendlerine bakıldığında ise en çok fiyat artışı tuvalet kağıdı, kahve makinesi, kağıt havlu gibi ürünlerde oldu.
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BrandZone verilerine göre; ortalama akılı telefon kategorisi fiyatı yüzde 2,3 düşerken, elektrikli süpürge kategorisinin fiyatı ise yüzde 2,7 düştü. Akıllı telefonlarda birçok modelde yüzde 25'e varan indirimler uygulandı.
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İşte koronavirüs salgını sonrasında Şubat-Nisan döneminde e-ticarette fiyatı yükselen ürünler;​
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Tuvalet kağıdı 31 liradan 37 liraya çıktı Artış yüzde 19,4
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Kahve makineleri 1,019 TL'den 1,176 TL'ye çıktı Artış yüzde 15,4
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Kağıt havlular 22 TL'den 25 TL'ye çıktı Artış yüzde 13,6
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Bebek bezleri 86 TL'den 92 TL'ye çıktı Artış yüzde 7
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Çamaşır suları 18 TL'den 20 TL'ye çıktı Artış yüzde 11,1
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Züccaciye ürünleri 357 TL'den 368 TL'ye çıktı Artış yüzde 3,1
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Çay makineleri 285 TL'den 293 TL'ye çıktı Artış yüzde 2,8
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Tava-tencereler 535 TL'den 548 TL'ye çıktı Artış yüzde 2,4
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Koronavirüs öncesi ve sonrası ınsert ve reklam promosyon fiyatları
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Bulyonlar 31,90 TL'den 43 TL'ye çıktı Artış yüzde 35
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Tuzlar 3,50 TL'den 4,40 TL'ye çıktı Artış yüzde 23
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Diş ve Ağız suları 11,30 TL'den 12,70 TL'ye çıktı Artış yüzde 13
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Cipsler 4,10 TL'den 4,60 TL'ye çıktı Artış yüzde 12
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Makarnalar 4,20 TL'den 4,70 TL'ye çıktı Artış yüzde 10
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Unlar 11,60 TL'den 12,80 TL'ye çıktı Artış yüzde 10
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Margarin 6,30 TL'den 6,90 TL'ye çıktı Artış yüzde 10
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Piliç 14,40 TL'den 15,80 TL'ye çıktı Artış yüzde 10
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Yetişkin hijyen ürünleri 13 TL'den 14 TL'ye çıktı Artış yüzde 8
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Gazlı içecekler 5,70 TL'den 6,10 TL'ye çıktı Artış yüzde 7
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Saç boyaları 14,60 TL'den 15,70 TL'ye çıktı Artış yüzde 7
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Kireç önleyiciler 14,50 TL'den 15,50 TL'ye çıktı Artış yüzde 7
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Gazsız içecekler​ 3,70 TL'den 3,90 TL'ye çıktı Artış yüzde 6
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Yağ ve kir çözücüler​ 21,10 TL'den 22,30 TL'ye çıktı Artış yüzde 6
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Su 3,90 TL'den 4 TL'ye çıktı Artış yüzde 5
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Et 35 TL'den 36 lira 40 kuruşa çıktı Artış yüzde 4
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Bakliyat 14 lira 10 kuruştan 14 lira 70 kuruşa çıktı Artış yüzde 4
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Yoğurt 9,50 TL'den 9,90 TL'ye çıktı Artış yüzde 4
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Balık ürünleri 15,80 TL'den 16,40 TL'ye çıktı Artış yüzde 4
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Çikolata ve gofretler 5,50 TL'den 5,70 TL'ye çıktı Artış yüzde 4
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Kuruyemişler 14 TL'den 14,50 TL' ye çıktı Artış yüzde 4
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Çöp torbaları 4 TL'den 4,10 TL'ye çıktı Artış yüzde 3
Koronavirüs sonrası fiyatı yükselen 30 ürün
Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs ile birlikte gıda satışlarında büyük bir artış yaşandı. Bu artış bazı kategorilerde fiyatların yükselmesine de neden oldu.
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