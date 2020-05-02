Türkiye'nin ABD'ye yaptığı iki yardım dünya gündemine oturdu
Türkiye'nin koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden bir olan ABD'ye gönderdiği ikinci tıbbi yardım paketini taşıyan askeri nakliye uçağı ABD'ye ulaştı. Yardım kolilerinde, bir önceki pakette olduğu gibi maske, tulum, dezenfektan, yüz koruyucu siperlik, ve koruyucu gözlükler gibi önleyici malzemeler yer aldı. Türkiye'nin ABD'ye peş peşe yaptığı iki yardım dünya basınında geniş yer buldu.
Türkiye, 28 ve 30 Nisan’da ABD’ye koronavirüsle mücadele kapsamında tıbbi ekipman gönderdi.
Askeri kargo uçağının 32 saatlik iki seferinin ardından yardım malzemeleri ABD’ye ulaştırıldı.
Bu yardım seferberliğini uluslararası medya manşetlerine şöyle taşıdı:
ASSOCİATED PRESS: Türkiye, koronavirüs salgını ile boğuşurken ABD’yi desteklemek için bir uçak dolusu kişisel koruyucu ekipman gönderdi.
CNN: Türkiye’den ABD’ye bağışlanan binlerce tıbbi malzeme taşıyan Türk askeri uçağı Maryland’deki üs Andrews’a indi.
BLOOMBERG: Virüs dayanışma getiriyor, Türkiye ABD’ye medikal malzeme gönderiyor. Yıllardır süren kırılgan yapıdaki ilişkilerin ardından, NATO müttefiki koronavirüs mücadelesinde ABD’ye jestte bulundu.
Erdoğan’ın, tıbbi ekipmanlara eşlik eden mektubu Trump’a ulaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mektubunda, koronavirüs önlemlerini öne çıkararak ve NATO müttefikleri arasında daha güçlü bir işbirliği çağrısında bulunarak çekiciliğini sürdürdü.
MIDDLE EAST EYE: Türkiye yarım milyon maske bağışladı. Türkiye, Washington’a koronavirüsle savaşında yardımcı olmak amacıyla ABD’ye cerrahi maske ve önlük de dahil olmak üzere tıbbi yardımla dolu bir uçak gönderdi.
AL JAZEERA: ABD Koronavirüs vaka sayısı 1 milyonu aştı. Türkiye, ABD’deki koronavirüs salgınına tıbbi yardımda bulunuyor.
SKY NEWS: Türkiye bize uçak dolusu medikal ekipman gönderdi.