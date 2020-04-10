Koronavirüs Türkiyenin İspanya ve İtalyaya yardımlarına ABDden yorum Şaşırmam çünkü Türkiye oldukça cömert bir ülke
TÜRKİYE DÜNYA

Türkiye’nin İspanya ve İtalya’ya yardımlarına ABD'den yorum: Şaşırmam çünkü Türkiye oldukça cömert bir ülke

Türkiye’nin İspanya ve İtalya’ya yardımlarına ABD'den yorum: Şaşırmam çünkü Türkiye oldukça cömert bir ülke

ABD Savunma Bakanlığı NATO ve Avrupa’dan Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Michael Ryan, Türkiye’nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında İspanya ve İtalya’ya yaptığı tıbbi malzeme yardımını takdirle karşıladıklarını söyledi. Ryan, "Türkiye’nin (Avrupa’da) başka bir ülkeye de yardım edip etmediğinden haberim yok ancak olursa da şaşırmam çünkü Türkiye oldukça cömert bir ülke" diye konuştu.

Haber Merkezi AA
Türkiye, koronavirüs ile mücadele kapsamında çok sayıda ülkeye tıbbi ve insani yardım malzemesi gönderdi.
Türkiye, koronavirüs ile mücadele kapsamında çok sayıda ülkeye tıbbi ve insani yardım malzemesi gönderdi.

Telekonferans yöntemi ile Pentagon’da basın toplantısı düzenleyen Ryan, Rusya ve Çin’in NATO ülkelerinde salgına yönelik dezenformasyon yaptığını söyledi.

NATO ülkeleri arasında salgınla mücadele konusunda önemli bir işbirliğinin söz konusu olduğunu anlatan Ryan, bir soru üzerine Türkiye’nin İspanya ve İtalya’ya tıbbi malzeme yardımını takdirle karşıladıklarını söyledi.

AA
Türkiye koronavirüsle mücadele kapsamında yardım talep ülkelere tıbbi yardım malzemeleri gönderiyor.

Ryan, "İspanya ve İtalya da bu yardımdan dolayı son serece müteşekkirdi. Türkiye’nin (Avrupa’da) başka bir ülkeye de yardım edip etmediğinden haberim yok ancak olursa da şaşırmam çünkü Türkiye oldukça cömert bir ülke" diye konuştu.

AA
Pentagon, yapılan yardımla takdirle karşıladığını açıkladı.

Türkiye, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) bünyesindeki askeri fabrikalarda, dikimevleri ile Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumunda, yerli ve milli imkanlarla üretilen tıbbi yardım malzemesini salgından en çok etkilenen İspanya ve İtalya’ya askeri uçakla göndermişti.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye'yi dayanışma örneği olarak gösterdi
OYNAT 01:50
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye'yi dayanışma örneği olarak gösterdi
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında, Türkiye'nin İspanya ve İtalya'ya yolladığı tıbbi malzemelerin ardından, Türkiye'ye yoğun teşekkür mesajları geldi. NATO'dan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye tarafından hibe edilen tıbbi malzemeleri taşıyan Türk Hava Kuvvetlerine bağlı 'A-400M' tipi kargo uçağının İspanya'dan sonra İtalya'ya ulaştığı bildirildi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, TSK'nın İtalya ve İspanya'ya sağlık malzemesi göndermesinin ittifak dayanışmasının açık bir göstergesi olduğunu belirterek, 'NATO müttefiklerimizin birbirine afet yardımı merkeziyle destek sağlamasından gurur duyuyorum' değerlendirmesinde bulundu.

İtalyan çocuktan yardım sonrası Türkiye'ye duygu dolu mesaj
OYNAT 00:34
İtalyan çocuktan yardım sonrası Türkiye'ye duygu dolu mesaj
Milli Savunma Bakanlığı bünyesindeki fabrika ve dikimevlerinde üretilen maske, tulum ve dezenfektanlar, askeri kargo uçağıyla İtalya'ya ulaştı. Malzemelerin ulaşmasının ardından Milano'da yaşayan Ernest Gabrielle Scrocchi isimli 10 yaşındaki çocuk, Türkiye'ye duygu dolu teşekkür mesajı yolladı. Scrocchi videoda, 'Türk halkına ve Türk devletine İtalya'ya yaptıkları bu yardım için teşekkür etmek istiyorum. Teşekkürler Türkiye, teşekkürler Türk halkı' ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin tıbbi yardımını teslim alan İtalyan Bakan: Bunu hiç unutmayacağız
OYNAT 00:58
Türkiye’nin tıbbi yardımını teslim alan İtalyan Bakan: Bunu hiç unutmayacağız
İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Avrupa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının merkez üssü konumundaki ülkesine Türkiye'nin gönderdiği yardım malzemelerini teslim aldığı anların videosunu Facebook hesabından paylaştı. İtalya'nın başkenti Roma yakınlarındaki Practica di Mare Hava Üssü'ne inen Türk Hava Kuvvetlerine ait 'A400M' askeri kargo uçağını İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, İtalya Genelkurmay Başkanı General Enzo Vecciarelli ve Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Murat Salim Esenli ile Silahlı Kuvvetler Ataşesi Albay Alp Özdemir karşıladı. Türkiye'nin, Kovid-19 salgınında Avrupa'da merkez üs haline gelen İtalya'ya yönelik sağlık malzemelerini taşıyan uçağın yanına gelen Bakan Di Maio, yardımları taşıyan heyetin başkanı Mühendis Albay Burak Erkan'a teşekkür etti ve “bunu hiç unutmayacağız” dedi. Albay Erkan da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'ye yazdığı mektubu iletilmek üzere Bakan Di Maio'ya teslim etti.

'Koca Yusuf' İspanya ve İtalya'ya tıbbi yardım malzemesi için havalandı
OYNAT 01:00
'Koca Yusuf' İspanya ve İtalya'ya tıbbi yardım malzemesi için havalandı
Milli Savunma Bakanlığı bünyesindeki fabrika ve dikimevlerinde üretilen maske, tulum ve dezenfaktanlar, askeri kargo uçağıyla İspanya ve İtalya'ya gönderildi. Kargo paketlerinin üzerine İtalyanca ve İspanyolca yazılan, Hz. Mevlana'nın, 'Ümitsizliğin ardından nice ümitler var. Karanlığın ardından nice güneşler var' sözleri ile 'Türkiye'den İspanyol-İtalyan halkına sevgilerle' notu yer aldı.


Abone Ol Google News
Yerli ilaç firması açıkladı

Yerli ilaç firması açıkladı

​Koronavirüs ilacı yoğun bakım hastaları için özel üretildi.
İstanbulda maske dağıtımı başladı

İstanbul'da maske dağıtımı başladı

​SMS'le gelen kodunu veren, maskesini alacak.
Savaşa çıplak elle gönderildiler

'Savaşa çıplak elle gönderildiler'

​İtalya'da 107 doktor hayatını kaybetti.
Issız boğaz

Issız boğaz

​Hava temizlendi, boğazın da rengi değişti...
Fransızın gözünden Türkiye

Fransızın gözünden Türkiye

​Burada maskemiz var, Fransa ve Belçika'da hiçbir şey yok.
Bıraksalar şimdi göreve dönerim

Bıraksalar şimdi göreve dönerim

​Koronavirüsü yenen doktor yaşadıklarını anlattı.
Dayanışmamızı perçinleyecek

Dayanışmamızı perçinleyecek

Erdoğan, Türk Konseyi Başkanlar Toplantısında konuştu.
Sözünü tuttu

Sözünü tuttu

​Arda Turan elinde maskelerle sokağa indi.
Bu sefer <br>kötü örnek oldu

Bu sefer
kötü örnek oldu

​Ronaldo'nun ortaya çıkan görüntüleri tepki çekti.
Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor

​Ev sahibi ve kiracıların dikkatine: Bu dönemde zam yapılabilir mi?
Durdu Amca'ya<br>doğum günü sürprizi

Durdu Amca'ya
doğum günü sürprizi

​Belediyeler büyüklerin gönüllerini alıyor.
Yüz yıl önceki gibi...

Yüz yıl önceki gibi...

ABD'de ölüler yine toplu mezar adasına gömülüyor!
İngiltere'ye de yetiştik

İngiltere'ye de yetiştik

'Koca Yusuf' yine dolu gitti...
Atık sulardan <br>görülecek!

Atık sulardan
görülecek!

​ABD'de yeni bir araştırma yayınlandı.
Güneşi gören<br>parka koştu

Güneşi gören
parka koştu

​Polis tek tek konuşup evlerine gönderiyor, yine geliyorlar.
Kırbaç, sopa, silah...

Kırbaç, sopa, silah...

​Afrika'da koronavirüs tedbirlerine uymayanlara şiddet.
Yıllık izin ısrarı<br>mahkemede bitebilir

Yıllık izin ısrarı
mahkemede bitebilir

​Avans yıllık izin uygulaması tartışmaya açıldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.