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Koronavirüs Türkiyenin salgınla mücadele için yolladığı tıbbi malzeme uçağı Venezuelaya ulaştı
DÜNYA

Türkiye'nin salgınla mücadele için yolladığı tıbbi malzeme uçağı Venezuela'ya ulaştı

Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı kullanılması için Venezuela'ya gönderdiği tıbbi malzemeleri taşıyan uçak Karakas'a ulaştı. Dışişleri Bakanı Arreaza, "Kovid-19 ile mücadele için 15 tondan fazla malzeme teslim alıyoruz. Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Türk halkına ve hükümetine müteşekkiriz." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
A 400M tipi dev nakliye uçağı, başkent Karakas'taki Simon Bolivar Uluslararası Havalimanı'na indi.
A 400M tipi dev nakliye uçağı, başkent Karakas'taki Simon Bolivar Uluslararası Havalimanı'na indi.

Venezuela Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Jorge Arreaza, Türkiye'nin Karakas Büyükelçisi Şevki Mütevellioğlu ve Venezuela Sağlık Bakanı Carlos Alvarado, Türkiye'den gönderilen yardım malzemelerini taşıyan A 400M tipi dev nakliye uçağını başkent Karakas'taki Simon Bolivar Uluslararası Havalimanı'nda karşıladı.

Büyükelçi Mütevellioğlu, burada yaptığı konuşmada, yardımların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla gönderildiğini belirtti.

AA
  • İki ülke arasındaki kardeşliğe değinen Mütevellioğlu, "Türkiye şimdi ve gelecekte gerekli olduğu takdirde Venezuela'ya yardım etmeye hazırdır." ifadesini kullandı.

Türkiye’den Venezuela’ya koronavirüs için tıbbi malzeme desteği
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Türkiye’den Venezuela’ya koronavirüs için tıbbi malzeme desteği
Türkiye, Venezuela'ya tıbbi malzeme desteğinde bulundu. Venezuela'ya tıbbi malzeme yardımlarını götürecek olan askeri kargo uçağı, Ankara Etimesgut Askeri Havaalanından havalandı. Öte yandan, tıbbi yardım paketlerinin üzerinde diğer yardımlarda da olduğu gibi, Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin, “Ümitsizliğin ardında nice ümitler var, karanlığın ardında nice güneşler var” sözleri yer aldı. Ayrıca paketlere, 'Türkiye'den Venezuela halkına sevgilerle” notu da düşüldü.


Dışişleri Bakanı Arreaza da "Kovid-19 ile mücadele için 15 tondan fazla malzeme teslim alıyoruz. Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Türk halkına ve hükümetine müteşekkiriz." dedi.

İki ülke arasındaki dayanışmaya dikkati çeken Arreaza, "Halkların büyüklüğü ekonomik potansiyeliyle değil, dayanışma kapasitesiyle ölçülür ve Türkiye bu konuda örnek olmuştur." diye konuştu.

Milli Savunma Bakanlığı da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, yardım uçağıyla birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya gönderdiği mektubun yetkililere teslim edildiğini duyurmuştu.

Venezuela'ya tıbbi yardım malzemeleri götürmek üzere Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait A 400M tipi dev nakliye uçağı 16 Temmuz'da Türkiye'den havalanmıştı.

Türkiye bir ülkeye daha şifa olacak: Venezuela'ya uçak dolusu tıbbi malzeme
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