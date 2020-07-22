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Koronavirüs Türkler de olacak Rusyada korona aşısını deney çalışmaları başladı
DÜNYA

Türkler de olacak: Rusya'da korona aşısını deney çalışmaları başladı

Rusya’da koronavirüs aşısının Gamalei Enstitüsü tarafından geliştirilmekte olduğunu ve çalışmaların ilk etabının tamamlandığını söyleyen Rusya Doğrudan Yatırım Fonu Genel Müdürü Dmitriyev, deneylerin Ağustos ayındaki üçüncü etabına Türkiye gibi ülkelerden de katılımın olacağını söyledi. Etapta Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri ve Afrika ülkelerinden 100 kişide aşının deneneceği ifade edildi.

Haber Merkezi DHA
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Koronavirüse (Covid-19) karşı aşı geliştirme çalışmalarını sürdürdüğünü açıklayan Rusya, deneylerin üçüncü etabında aşının Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri ve Afrika ülkelerinden toplam 100 kişi üzerinde deneneceğini açıkladı.

  • Şu anda devam eden ikinci etap çalışmalarının 3 Ağustos’ta tamamlanacağını belirten Dmitriyev, Rusya’da yakın zamanda ülke nüfusunun üçte birini kapsayan yaklaşık 50 milyon kişiye aşı yapılacağını söyledi.

Dünyada koronavirüs aşı savaşları mı başladı?
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İngiltere, Rus hükümeti tarafından desteklendiğini düşündükleri bilgisayar korsanlarının İngiltere’de yapılan korona virüs aşı çalışmalarına ait bilgi ve belgeleri ele geçirmeye çalıştıklarını iddia etti.
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İngiliz medyasında yer alan haberlere göre, Rus hackerlar İngiltere, ABD ve Kanada’daki korona virüs aşısı geliştirmeye çalışan kuruluşları hedef alarak, hassas verileri ele geçirmeye çalışıyor.
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İngiltere Ulusal Siber Güvenlik Merkezi (NCSC) tarafından yapılan açıklamada söz konusu siber saldırıların doğrudan Rus istihbaratı ile ilişkili olduğu öne sürülürken, hacker grubunun isminin The Duke ve Cozy Bear olarak da bilinen “APT29” olduğunu açıkladı.
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NCSC Direktörü Paul Chichester, yaptığı açıklamada “Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında hayati önem taşıyan çalışmalara karşı yapılan bu saldırıları kınıyoruz. Müttefiklerimizle birlikte çalışan NCSC, en kritik varlıklarımızı korumaya kararlıdır ve şu anda en büyük önceliğimiz sağlık sektörünü korumaktır” dedi.
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İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, konuya ilişkin yaptığı açıklamada Rus istihbarat servislerinin korona virüs salgını ile mücadele için yapılan çalışmaları hedeflemesi tamamen kabul edilemez. Diğerleri bencil menfaatlerini ve umursamaz davranışlarını sürdürürken İngiltere ve müttefikleri bir aşı bulma ve küresel sağlığı koruma çalışmalarına devam ediyor ifadelerini kullandı.
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Söz konusu saldırılarda İngiltere başta olmak üzere ABD ve Kanada’daki korona virüs aşı çalışmalarının hedef alındığını dile getiren Bakan Raab, Rus bilgisayar korsanlarının 2019 Genel Seçimlerini de hedef aldığını hatırlattı.
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Raab, “İngiltere hükümeti, Rus hackerların 2019 Genel Seçimlerine dair yasa dışı olarak edinilen hükümet belgelerine müdahale etmeye çalıştıklarını neredeyse kesin olarak değerlendirmekte dedi.
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Öte yandan İngiltere’nin iddialarını ardından Kremlin’den konuya ilişkin açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, yaptığı açıklamada Rusya’nın iddiaları reddettiğini aktardı.
Dünyada koronavirüs aşı savaşları mı başladı?
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ile birlikte ülkelerin yaptığı aşı çalışmaları kritik bir öneme sahip oldu. Aşının ne zaman bulunacağı belirsizliğini korurken İngiltere'den dikkat çeken bir iddia gündeme bomba gibi düştü. İngiltere, Rusya'nın koronavirüs (Covid-19) aşı çalışmalarını çalmaya çalıştığını iddia etti.

AĞUSTOS’TAN İTİBAREN SERİ ÜRETİME GEÇİLMESİ BEKLENİYOR

Aşı çalışmalarının Ağustos ayında tamamlanmasının planlandığını belirten Dmitriyev, Ağustos ayından itibaren seri üretime geçilmesinin planlandığını da ifade etti.

  • Rusya’nın Türkiye ve diğer ülkelerle iş birliği sonucunda bu aşının yıl sonuna kadar 200 milyon ton civarında üretilmesinin planlandığını söyleyen Dmitriyev, bunun 30 milyon dozunun Rusya’da, kalan dozların ise diğer ülkelerde üretilmesinin planlandığını dile getirdi.

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