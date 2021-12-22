Koronavirüs Yerli Turkovac aşısı ne zaman, nereden olunabilir?
TÜRKİYE

Yerli Turkovac aşısı ne zaman, nereden olunabilir?

Şanlıurfa'da Turkovac aşısının acil kullanım izni çıkışı ve seri üretime başlanması töreni yapıldı. Erdoğan "Turkovac'ın üretimiyle birlikte tüm insanlıkla paylaşmaktan memnuniyet duyacağız. Turkovac aşımızın ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise "Gelecek hafta sonundan itibaren, 10 gün içinde yıl bitmeden başta şehir hastanelerimiz olmak üzere kullanıma geçeceğiz" dedi. Peki yerli Turkovac aşısı ne zaman, nereden olunabilir? Detaylar haberimizde...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Turkovac aşısı ne zaman, nereden olunabilir?
Yerli Turkovac aşı.

Yerli Turkovac için acil kullanım onayı verildi. Vatandaşlar, aşının nerede ve ne zaman yapılacağını sorgulamaya başladı.

AŞI NE ZAMAN KULLANILMAYA BAŞLANACAK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Gelecek hafta sonundan itibaren, 10 gün içinde yıl bitmeden başta şehir hastanelerimiz olmak üzere kullanıma geçeceğiz" dedi.

AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Aşı randevusu alabilmek için birden çok yöntem kullanılıyor. Dileyen vatandaşlar ALO 182 hattını arayarak aşı randevusu oluşturabilirken, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) ve e- Nabız üzerinden de aşı randevusu alınabiliyor.

TURKOVAC AŞISI NEDİR?

TURKOVAC, Türkiye Sağlık Bakanlığı ve Erciyes Üniversitesi tarafından geliştirilmiş inaktif tipte bir COVID-19 aşısıdır. Veteriner hekim Prof. Dr. Aykut Özdarendeli'nin ekip liderliğiyle aşı çalışması Faz-3 aşılamaları ile devam etmektedir.

TURKOVAC VARYANTLARA KARŞI ETKİLİ Mİ?

Yerli aşı adayı TURKOVAC'ın çeşitli varyantlar üzerinde etkinliğine yönelik çalışmalar da yürütülüyor. Bu çerçevede aşının Alfa varyantına karşı yüzde 100 etkili olduğu belirlenirken, izole edilen Delta varyantı üzerindeki incelemeler devam ediyor.

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