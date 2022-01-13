TURKOVAC Sinovac’tan % 50 daha çok koruyor

Hacettepe Üniversitesi, Turkovac ile Coronavac aşının karşılaştırmalı Faz-3 çalışmasının ara sonuçlarını açıkladı. Buna göre, yerli aşı Turkovac’ın Kovid-19’a yakalanma oranını, Çin menşeli Sinovac şirketinin Coronavac aşısına göre yüzde 49,29 azalttığını belirledi.

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Turkovac Faz-3 Çalışması Ülke Koordinatörü Prof. Dr. Serhat Ünal, ara sonuçların 27 Aralık 2021’e kadar olan analizleri kapsadığını belirtti. Ünal, Turkovac-Coronavac Faz-3 çalışmaları kapsamında ilk gönüllünün 22 Haziran’da alındığını ifade ederek, elde edilen tüm verilerin düzenli olarak Sağlık Bakanlığı ile paylaşıldığının altını çizdi. Ünal, “İzlem süresi Coronavac’ta 43 gün, Turkovac’ta 108 gündür” diye konuştu.

Prof. Dr. Mine Durusu Tanrıöver-Prof. Dr. Serhat Ünal

ÇALIŞMAYA 1882 GÖNÜLLÜ KATILDI

Hacettepe Üniversitesi Aşı Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyesi ve Turkovac Faz-3 Çalışması Sorumlu Araştırıcısı Prof. Dr. Mine Durusu Tanrıöver çalışmaya 18-55 yaş arası, Kovid geçirmemiş ve daha önce aşı olmamış sağlıklı gönüllülerin dahil edildiğini söyledi.

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Etkinlik analizinin toplam 1182 gönüllü üzerinde yapıldığını bildiren Tanrıöver, gönüllülerden yüzde 73’ünün erkek, yüzde 27’sinin kadın olduğunu belirterek, “Yüzde 43’ü 40-55 yaş, yüzde 38’i 30-39 yaş, yüzde 19’u da 18-29 yaş” dedi.

KESİNLİKLE GÜVENLİ VE ETKİN

Semptomatik hastalığın engellenmesine yönelik çalışmaya ilişkin verileri paylaşan Tanrıöver, “Semptomatik hastalığın engellenmesine yönelik analizler 1008 gönüllü üzerinde yapıldı. Bu kişilerde toplam 68 Kovid-19 vakasını saptadık. Bunlardan 45’i Coronavac, 23’ü de Turkovac aşısı grubundaydı. Yani Kovid-19 vaka oranı Coronavac’ta yüzde 8,96 iken Turkovac’ta yüzde 4,55 oldu.” şeklinde konuştu. Tanrıöver, Turkovac’ın en az Coronavac aşısı kadar güvenli ve etkin olduğunu, Kovid-19’a yakalanma oranını Coronavac’a göre yüzde 49,29 azalttığını anlattı.

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YAN ETKİ GÖRÜLMEDİ

Tanrıöver, ağır hastalıktan korumada iki aşının da yüksek oranda etkili olduğuna dikkati çekti. Coronavac olanlardan birinde ileri evre yan etki görüldüğünü, Turkovac yaptıranlarda ise buna rastlanmadığını kaydeden Tanrıöver, Turkovac’ta en çok görülen hafif yan etkinin aşı yerinde ağrı olduğunu söyledi. Kıyas ürünü ikisinin de inaktif olması sebebiyle Coronavac oldu. Çalışmada ilk Vuhan suşu, sonrasında farklı varyantların ikisi birden test edildi.

KORONAVİRÜS Turkovac aşısının Faz 3 sonuçları açıklandı: İzlem süresi 108 gün