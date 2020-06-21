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Koronavirüs Üç aylık aranın ardından seferler yeniden Saraybosna Havalimanında yoğunluk
DÜNYA

Üç aylık aranın ardından seferler yeniden: Saraybosna Havalimanı'nda yoğunluk

Koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen Türk Hava Yollarının (THY) Saraybosna-İstanbul uçak seferleri, 3 aylık aranın ardından yeniden başladı. Normalleşme adımları kapsamında bugün başlayan Türkiye seferleri, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki Uluslararası Havalimanında yoğunluk oluşturdu.

Haber Merkezi AA
Saraybosna-İstanbul uçak seferleri başladı.
Saraybosna-İstanbul uçak seferleri başladı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında ara verilen uçak seferleri kademeli olarak yeniden başladı. THY'nin Saraybosna-İstanbul uçakları, aylar sonra bugün ilk kez havalandı. İstanbul'a giden Meliha Gelan, yaptığı açıklamada, Türkiye'de bulunan eşi ve çocuklarının yanına dönmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kovid-19 tedbirlerine uyulması çağrısında bulundu.

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  • THY'nin İstanbul-Saraybosna seferiyle Bosna Hersek'e gelen Ömer Faruk Kutluoğlu da Saraybosna'da eğitim gördüğünü belirterek, "Biraz korku var. Tedbirlere uyulmadığı takdirde tehlike büyük. O yüzden dikkatli olmalıyız." dedi.

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Seferler kısıtlı olacak

Vucko Saraybosna Gezi Rehberleri Derneği Başkanı Mirza Omerhodzic ise Türkiye ile uçuşların yeniden başlamasından son derece memnun olduklarını ifade ederek, "THY, salgından önce Bosna Hersek'e haftada 20 uçuş gerçekleştiriyordu. Normalleşme süreci kapsamında bu uçuşlar haftada üç kez olacak." dedi.

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