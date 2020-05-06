​Uçağı koklayan sensör koronayı tespit edecek

Koronavirüs salgınından etkilenen sektörlerin başında, hiç şüphesiz havacılık sektörü geliyor. Havayolu şirketleri, "yeni normal" için hazırlıklarını sürdürürken, Avrupalı uçak üreticisi Airbus ve ABD'li nöroteknik girişimi Koniku, hastalıkları tespit edebilmek için bir sensör üzerinde çalışıyor.

Koklayarak tespit edecek

Havalimanları ve uçak içine yerleştirilmesi planlanan denizanası benzeri koku algılama cihazları, havadaki tehlikeli maddeleri "koklayarak" tespit edecek.

Sensörün, ilerleyen dönemde koronavirüs gibi hastalıkları da saptayabileceği belirtiliyor.

Tepki süresi 10 saniyenin altında

Airbus'ta ürün güvenliği alanında çalışan Julien Touzeau, Financial Times'a yaptığı açıklamada, cihazı zaman içinde geliştirmeyi umduklarını belirterek, "Bu teknoloji en iyi koşullarda 10 saniyenin altında çok hızlı tepki süresine sahip." dedi.