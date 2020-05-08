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Koronavirüs Ücretsiz izin desteği ödemeleri bugün başlıyor
TÜRKİYE

Ücretsiz izin desteği ödemeleri bugün başlıyor

Koronavirüs salgını nedeniyle 3 ay boyunca işten çıkarmanın yasaklanmasının ardından çalışanlara ücretsiz izin maaş desteği verileceği açıklanmıştı. Aile ve Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, aylık 1170 liralık ücretsiz izin desteği ödemelerinin bugün başlayacağını, kısa çalışma ödeneği kapsamında ise 3 milyon kişinin başvurusunun değerlendirildiğini ifade etti.

Haber Merkezi İHA
Arşiv
Arşiv

Aile ve Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ücretsiz izin desteği kapsamında 700 bini aşkın başvuru aldıklarını açıkladı. Bakan Selçuk, aylık bin 170 liralık ücretsiz izin desteği ödemelerinin bugün başlayacağını, kısa çalışma ödeneği kapsamında ise 3 milyon kişinin başvurusunun değerlendirildiğini kaydetti.

Ücretsiz izne çıkarılanlar için maaş desteği verilecek
EKONOMİ
Ücretsiz izne çıkarılanlar için maaş desteği verilecek

Günlük 93.24 lira yardım yapılacak

Bakan Selçuk, 3. faz sosyal yardım programı kapsamında ise şu ana kadar 620 bin aileye ödeme yapıldığını bildirdi. Ekonomi paketi kapsamında yapılan düzenlemeyle ücretsiz izin verilenler ile 15 Mart sonrası işten çıkarılanlardan işsizlik sigortası alamayanlara günlük 39.24 lira yardım yapılacak.

Kısa çalışma ödeneğinde ödemeler bugün yapılıyor
EKONOMİ
Kısa çalışma ödeneğinde ödemeler bugün yapılıyor
Ücretsiz izin maaş desteğini ise başvurusunu çalışanlar değil, işverenler yapacak.
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