Üçüncü doz aşılama başladı​

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Elmalı'daki istismar vakasında mağdur çocuklar devlet korumasına alındı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Elmalı’da yargılama süreci devam eden istismar vakasında mağdur çocukların devlet korumasına alındığını açıkladı. Ayrıca çocuklara bakanlığa bağlı bir kuruluşta sağlıklı ve güvenli bir yaşam alanı sağlanacağı da bildirildi.