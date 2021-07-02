Koronavirüs Üçüncü doz aşılama başladı
TÜRKİYE

Üçüncü doz aşılama başladı

Türkiye’de yapılan toplam koronavirüs aşı sayısı 50 milyon 100 bini bulurken, sağlık çalışanları ve 50 yaş üstüne 3’üncü doz aşı uygulaması da başladı. Randevularını alan sağlık çalışanları ve vatandaşlar, tercihleri doğrultusunda Biontech veya Sinovac aşısı yaptırdı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Üçüncü doz aşılama başladı​
Fotoğraf: Arşiv

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19 salgınıyla mücadelede en etkin silah olan aşıda, 50 milyon dozun aşıldığını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

  • Koronavirüs salgınıyla mücadelede en etkili silahımız olan aşıda, hamdolsun, 50 MİLYON dozu aştık. Hayırlı uğurlu olsun. Güçlü sağlık sistemimiz, sağlık çalışanlarımızın gayreti ve Milletimizin hassasiyetiyle birlikte yakın zamanda devreye alacağımız yerli aşımız TURKOVAC ile inşallah KOVİD-19’la mücadelemizi çok daha güçlü bir şekilde sürdürecek, Türkiye’yi daha sağlıklı yarınlara taşıyacağız.”
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