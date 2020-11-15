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Koronavirüs Uğur Şahin koronavirüs (Kovid-19) aşısının yan etkilerini açıkladı
DÜNYA

Uğur Şahin koronavirüs (Kovid-19) aşısının yan etkilerini açıkladı

Uğur Şahin koronavirüs (Kovid-19) aşısının yan etkilerini açıkladı

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında gözler Biontech şirketinin bulmuş olduğu aşıda. Yüzde 90 başarı sağlanan aşı sonrasında, hayatların tamamen ne zaman normale döneceği konuşuluyor. Aşının arkasındaki isimlerden olan Biontech şirketinin CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin, gelecek kıştan sonra normale dönülebileceğini söylerken aynı zamanda koronavirüs aşısının yan etkilerini de açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Biontech şirketinin CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin
Biontech şirketinin CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin

Koronavirüs aşısında yüzde 90 başarı sağlandığını duyuran Biontech şirketi, aşısının testine yaklaşık olarak 43 bin civarı kişi katıldı. 3 hafta arayla 2 doz halinde uygulanan aşının etkisinin yaz aylarında yoğun olarak görüleceğini belirten Biontech şirketinin CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin, gelecek kıştan sonra hayatların normale dönülebileceğini söyledi.

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Katıldığı bir programda konuşan Şahin, koronavirüs aşısının bulaşma riskini azaltacağını ve aşı olan bir kişide salgın semptomlarının gelişmesini engelleyeceğini tahmin ettiğini ifade etti. Ayrıca, Uğur Şahin koronavirüs (Kovid-19) aşısının yan etkilerini de açıkladı.

Dünyaya umut olan aşıda Türk imzası
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Dünyaya umut olan aşıda Türk imzası
Tüm dünyanın gözü kulağı koronavirüs aşı çalışmalarındayken dün Alman BioNTech ve ABD merkezli Pfizer, yüzde 90 başarı sağlayan aşı adaylarını tüm dünyaya duyurdular. Gerçekten de ışık hızıyla ilerleyen süreç sonunda ilk meyvelerini vermeye başladı. Aşının üçüncü faz klinik deneylerinde hastalığın bulaşması büyük oranda engellendi. Tüm dünyaya umut olan aşı çalışmasının arkasında ise Türkiye kökenli iki bilim insanı var: Uğur Şahin ve Özlem Türeci. Gelin bilime yön veren bu başarılı çifti birlikte tanıyalım.

Salgının yayılmasında büyük bir azalma getirecek

Yüksek etkili aşının bulaşmayı azaltacağına inandığını söyleyen Şahin, "Ben böyle yüksek etkili bir aşıyla insanlar arasındaki bulaşmanın azalacağına inanıyorum. Belki yüzde 90 değil, belki yüzde 50 oranında. Ancak bunun salgının yayılmasında büyük bir azalma getireceğini de unutmayalım" dedi.

Türkiye’ye yeterli doz ayrılacak
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Peki, aşı ne zaman dağıtılmaya başlanacak?

Şahin, her şeyin normal gittiği durumda aşının yıl sonunda dağıtımının başlayacağı söyledi.

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Aşının yan etkileri

Aşının ne zaman piyasaya çıkacağı ve fiyatının ne kadar olacağının yanı sıra yan etkileri de merak ediliyor. Yan etkilerinin çok şiddetli olmadığını belirten Şahin, ilk birkaç gün ağrı ve bazı deneklerde 1-2 gün süren hafif ateş olduğunu söyledi.

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Dünyayı umutlandıran aşıda son durum: Türkiye'ye gelecek mi? Fiyatı ne olacak?
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Koronavirüs salgını dünya genelinde yayılmaya ve can kayıplarına sebep olmaya devam ederken, sevindirici bir haber Alman-ABD ortaklığında geldi. Pfizer ve BioNTech şirketleri tarafından üretilen aşıda yüzde 90 başarı sağlandığı açıklandı. Peki bu aşı Türkiye'ye gelecek mi? Fiyatı ne kadar olacak? Yeni Şafak Editörü Hasan Hız anlattı.


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