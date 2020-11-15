Uğur Şahin koronavirüs (Kovid-19) aşısının yan etkilerini açıkladı

Koronavirüs aşısında yüzde 90 başarı sağlandığını duyuran Biontech şirketi, aşısının testine yaklaşık olarak 43 bin civarı kişi katıldı. 3 hafta arayla 2 doz halinde uygulanan aşının etkisinin yaz aylarında yoğun olarak görüleceğini belirten Biontech şirketinin CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin, gelecek kıştan sonra hayatların normale dönülebileceğini söyledi.

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Katıldığı bir programda konuşan Şahin, koronavirüs aşısının bulaşma riskini azaltacağını ve aşı olan bir kişide salgın semptomlarının gelişmesini engelleyeceğini tahmin ettiğini ifade etti. Ayrıca, Uğur Şahin koronavirüs (Kovid-19) aşısının yan etkilerini de açıkladı.

OYNAT 04:06 Dünyaya umut olan aşıda Türk imzası Tüm dünyanın gözü kulağı koronavirüs aşı çalışmalarındayken dün Alman BioNTech ve ABD merkezli Pfizer, yüzde 90 başarı sağlayan aşı adaylarını tüm dünyaya duyurdular. Gerçekten de ışık hızıyla ilerleyen süreç sonunda ilk meyvelerini vermeye başladı. Aşının üçüncü faz klinik deneylerinde hastalığın bulaşması büyük oranda engellendi. Tüm dünyaya umut olan aşı çalışmasının arkasında ise Türkiye kökenli iki bilim insanı var: Uğur Şahin ve Özlem Türeci. Gelin bilime yön veren bu başarılı çifti birlikte tanıyalım.

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Salgının yayılmasında büyük bir azalma getirecek

Yüksek etkili aşının bulaşmayı azaltacağına inandığını söyleyen Şahin, "Ben böyle yüksek etkili bir aşıyla insanlar arasındaki bulaşmanın azalacağına inanıyorum. Belki yüzde 90 değil, belki yüzde 50 oranında. Ancak bunun salgının yayılmasında büyük bir azalma getireceğini de unutmayalım" dedi.

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Peki, aşı ne zaman dağıtılmaya başlanacak?

Şahin, her şeyin normal gittiği durumda aşının yıl sonunda dağıtımının başlayacağı söyledi.

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Aşının yan etkileri

Aşının ne zaman piyasaya çıkacağı ve fiyatının ne kadar olacağının yanı sıra yan etkileri de merak ediliyor. Yan etkilerinin çok şiddetli olmadığını belirten Şahin, ilk birkaç gün ağrı ve bazı deneklerde 1-2 gün süren hafif ateş olduğunu söyledi.

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