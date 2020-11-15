Uğur Şahin koronavirüs (Kovid-19) aşısının yan etkilerini açıkladı

Koronavirüs aşısında yüzde 90 başarı sağlandığını duyuran Biontech şirketi, aşısının testine yaklaşık olarak 43 bin civarı kişi katıldı. 3 hafta arayla 2 doz halinde uygulanan aşının etkisinin yaz aylarında yoğun olarak görüleceğini belirten Biontech şirketinin CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin, gelecek kıştan sonra hayatların normale dönülebileceğini söyledi.
Katıldığı bir programda konuşan Şahin, koronavirüs aşısının bulaşma riskini azaltacağını ve aşı olan bir kişide salgın semptomlarının gelişmesini engelleyeceğini tahmin ettiğini ifade etti. Ayrıca, Uğur Şahin koronavirüs (Kovid-19) aşısının yan etkilerini de açıkladı.
Salgının yayılmasında büyük bir azalma getirecek
Yüksek etkili aşının bulaşmayı azaltacağına inandığını söyleyen Şahin, "Ben böyle yüksek etkili bir aşıyla insanlar arasındaki bulaşmanın azalacağına inanıyorum. Belki yüzde 90 değil, belki yüzde 50 oranında. Ancak bunun salgının yayılmasında büyük bir azalma getireceğini de unutmayalım" dedi.
Peki, aşı ne zaman dağıtılmaya başlanacak?
Şahin, her şeyin normal gittiği durumda aşının yıl sonunda dağıtımının başlayacağı söyledi.
Aşının yan etkileri
Aşının ne zaman piyasaya çıkacağı ve fiyatının ne kadar olacağının yanı sıra yan etkileri de merak ediliyor. Yan etkilerinin çok şiddetli olmadığını belirten Şahin, ilk birkaç gün ağrı ve bazı deneklerde 1-2 gün süren hafif ateş olduğunu söyledi.