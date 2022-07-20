Üst solunum rahatsızlığı çok görülüyor

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Emine Erdoğan Filistinli müzisyenlerle bir araya geldi: Tarih savaşla yazılmak zorunda değil

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, ‘Barış Konseri’nin mimarı Filistinli müzisyenler ve CSO sanatçılarıyla bir araya geldiği programda konuştu: Dünya toprakları her an, masum insanların döktüğü gözyaşlarıyla ıslanıyor. Bu zulümler çoğu zaman, sessizliğe gömülüp görmezden gelinerek tarih sayfalarına ekleniyor. Oysa tarih savaşla yazılmak zorunda değildir. Barış, hoşgörü ve merhamet de tarih yazabileceğimiz kalemlerdir.