Koronavirüs Üst solunum rahatsızlığı çok görülüyor
TÜRKİYE

Üst solunum rahatsızlığı çok görülüyor

Kovid-19 belirtilerinde görülen değişiklikleri Yeni Şafak’a değerlendiren Acıbadem Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Bülent Tutluoğlu, “Varyantlara göre belirtilerde değişim olabiliyor” dedi.

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Merve Safa Akıntürk Yeni Şafak
Üst solunum rahatsızlığı çok görülüyor
Bülent Tutluoğlu

Kovid-19’da alt varyantlarla birlikte belirtiler farklılaşırken semptomlar virüsün tutunduğu yere göre değişiyor. Kovid-19 belirtilerinde görülen değişiklikleri Yeni Şafak’a değerlendiren Acıbadem Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Bülent Tutluoğlu, “Varyantlara göre belirtilerde değişim olabiliyor” dedi.

BOĞAZ AĞRISI VE BURUN AKINTISI

  • Tutluoğlu, “Son varyantlar üst solunum yollarına daha çok tutunuyor. Dolayısıyla boğaz ağrısı, burun akıntısı gibi üst solunum yolu rahatsızlıklarını daha çok görüyoruz. Bu varyantlarda dördüncü günden sonra belirtiler azalıyor. Benim tavsiyem beşinci günde Kovid-19 geçirmekte olan ve ateş, boğaz ağrısı vs. gibi belirtileri devam ediyorsa hekime başvurması gerekiyor” dedi.

YOĞUNLUK YAŞANMAZ

Vaka sayısında görülen artışın ağır hasta sayısına çok yansımadığını, hastalığın hafif seyrettiğini belirten Prof. Tutluoğlu, aşı olunmasına konusunda uyarıda bulundu, Milyonlarca insanın hayatı aşılar sayesinde kurtuldu. Bilimsel olarak da kanıtlanmış bir gerçek. Bir aşı yan etki oluşturmuşsa alternatif aşılara yönelinebilir” dedi.

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