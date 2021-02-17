Koronavirüs Vaka rekoru Karadenizde
TÜRKİYE

​Vaka rekoru Karadeniz’de

Vaka rekoru Karadeniz’de

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı. Nüfusa göre vaka sayılarının en yüksek olduğu iller sıralamasında Trabzon, Rize, Ordu, Giresun ve Samsun ilk 5’te yer aldı. Filyasyon ekipleri, virüsün en çok cenaze namazları, taziye ve ev ziyaretlerinde yayıldığını belirtiyor. Fahrettin Koca, sosyal medyadan vatandaşlara aşı çağrısı yaparak, “Aylardır yaşadığımız korku, sonunda bir iğne ucu kadar küçülecek. Sıramız gelmişse aşımızı yaptıralım” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakan Koca illere göre haftalık koronavirüs vaka sayılarını açıkladı.
Bakan Koca illere göre haftalık koronavirüs vaka sayılarını açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 7 günlük her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarını açıkladı. Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 8-14 Şubat haftasına ait il bazında Kovid-19 vaka sayılarına yer vererek, “Son basın toplantımızda illerimizdeki vaka sayısını paylaşacağımızı belirtmiştim. Bundan sonra her hafta başında 7 günün vaka sayısını ilan edeceğiz. Yerinde karar dönemindeyiz” ifadesini kullandı.

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HARİTA KIRMIZI OLDU!

  • Sağlık Bakanlığı ‘covid19.saglik.gov.tr’ adresinde Türkiye haritası üzerinden yayımlanan verilere göre, 8-14 Şubat 2021 tarihleri arasında Kovid-19 vaka sayılarının en fazla olduğu iller, sırasıyla Trabzon, Rize, Ordu, Giresun ve Samsun oldu. Vaka sayısı her 100 bin kişide Trabzon’da 228,02, Rize’de 202,44, Ordu’da 194,42, Giresun’da 184,34 ve Samsun’da 171,29 oldu. Vaka sayısı her 100 bin kişide Ankara’da 35,49, İzmir’de 44,39, İstanbul’da 60,19 olarak belirlendi.

Karadeniz Bölgesi’nde çalışmalarını sürdüren filyasyon ekipleri, son günlerde koronavirüsün en fazla cenaze namazları, taziye ve ev ziyaretlerinde yayıldığını tespit etti. Yetkililer, bu illerde, taziye için toplanılan evlerde virüsün daha fazla yayıldığını belirterek vatandaşlara bu konuda uyarılarda bulunmaya başladı. Vaka sayılarının yüksek oluşu nedeni ile vatandaşlar endişeli olduklarını söyledi. En fazla vaka sayılarının görüldüğü ilk üç ile Trabzon, Rize ve Ordu’da Hayat Eve Sığar uygulamasında yoğunluk haritalarınının da kırmızı renk ağırlıklı olduğu görüldü.

CENAZELERE GİDİYORUZ

  • Trabzon ve Rize’de vatandaşlar daha dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi. Haşim İslamoğlu, “Vaka sayılarında azalma olur olmaz, bizde bir gevşeme oluyor” dedi. Remzi Er de, “İnsanlar cenazelere gidiyor. Kalabalık oluşuyor” diye konuştu.

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İşte il il sayılar

Bakanlığın “covid19.saglik.gov.tr” adresinde Türkiye haritası üzerinden yayımlanan verilere göre, her 100 bin kişide bazı illere göre haftalık (8-14 Şubat) Kovid-19 vaka sayısı şöyle: “Adana (59,95), Adıyaman (100,55), Ankara (35,49), Antalya (78,20), Artvin (78,42), Aydın (35,21), Balıkesir (83,65), (12,49), Bolu (44,96), Bursa (34,87), Çanakkale (37,61), Diyarbakır (17,53), Düzce (43,99), Edirne (65,66), Erzurum (37,71), Eskişehir (30,99), Gaziantep (26,72), Giresun (184,34), İstanbul (60,19), İzmir (44,39), Kahramanmaraş (39,38), Karaman (103,16), Kars (17,79), Kayseri (56,71), Kocaeli (88,19), Konya (90,99), Mardin (15,33), Mersin (90,57), Nevşehir (66,16), Ordu (194,42), Osmaniye (139,81), Rize (202,44), Sakarya (76,77), Samsun (171,29), Siirt (21,37), Sivas (33,08), Şanlıurfa (27,12), Şırnak (7,82), Trabzon (228,02), Zonguldak (54,67).”

Korkularımız iğne ucu kadar küçülecek

  • Koronavirüs salgını sürecinde sosyal medya hesaplarından sık sık vatandaşları bilgilendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu kez de ‘aşı olun’ çağrısı yaptı. Bakan Koca “Aylardır yaşadığımız korku, sonunda bir iğne ucu kadar küçülecek. Sıramız gelmişse aşımızı yaptıralım” dedi.

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Artık elimizde aşı silahı var

Salgının en başından beri fedakarca mücadele eden filyasyon ekipleri şimdi de mutant virüs vakalarının takibi için teyakkuzda. Türkiye genelinde ortalama 9 bin, İstanbul’da ise bine yakın filyasyon ekibi, vaka ve temaslı takiplerinin yanısıra, 85 yaş üstü veya hastaneye gidemeyen, evde sağlık hastaları için evde aşılama çalışmalarını da yürütüyor. 50 ekip ve 100 sağlık çalışanı ile sahada olduklarını söyleyen Tuzla İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Karakaşlı, yaklaşık 1 yıldır sahaya hep “savaşmaya çıktıklarını” anlattı. Karakaşlı, “Filyasyon ekiplerimiz ya pozitif vakalar ya da temaslıları için evlere gidiyordu. Ama artık silahla gidiyoruz evlere. Elimizde bir aşı var ve evde aşı için gittiğimizde vatandaşlardan aldığımız tepkiler o kadar mutluluk verici ki, ekiplerimiz için de moral oluyor” diye konuştu.

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