​Vaka sayısı tüm illerde azaldı

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 24-30 Nisan’ı kapsayan verilere göre, her 100 bin kişideki Kovid-19 vaka sayısı bir önceki haftaya oranla tüm illerde azaldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Geçen haftaya göre 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısı en çok azalan illerimiz; İzmir, Sakarya, Adana, Kırşehir ve Kars" dedi. Bu arada haftalık haritaya göre de vaka sayısı Çanakkale’de 399,78, İstanbul’da 322,73, Giresun’da 317,79, Yalova’da 292,70, Tekirdağ’da 282,31 azaldı.

Fahrettin Koca

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AZALIŞ HIZLANDI

Haritaya göre vaka sayısının azalışı önceki haftaya göre hız kazandı. Önceki hafta vaka sayısı artan Giresun ve Tekirdağ, bu hafta en fazla azalışın olduğu iller arasında yer alabildi. İstanbul’da her 100 bin kişideki vaka sayısı bir haftada 854,75’ten 532,02’ye, Ankara’da 567,88’den 361,52’ye, İzmir’de 335,09’dan 223,34’e düştü. Böylece vaka azalışı İstanbul’da 322,73, Ankara’da 206,36, İzmir’de 111,75 olarak kayıtlara geçti. Önceki hafta Ankara’da vaka sayısı 33,74 artarken İstanbul’da 65,82, İzmir’de 16,88 azalmıştı.

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DİKKAT ÇEKEN DÜŞÜŞ

Önceki hafta 100 bin kişideki vaka sayısı 200’ün üzerinde azalan il olmazken bu hafta 3 ilde 300-400, 13 ilde 200-300 aralığında düşüş yaşanması dikkati çekti. Her 100 bin kişideki vaka sayısının 300-400 arasında azaldığı iller Çanakkale, İstanbul ve Giresun olarak kayıtlara geçti. Kovid-19 vakası sayısının 200-300 aralığında düştüğü iller Yalova, Tekirdağ, Bayburt, Zonguldak, Kocaeli, Sinop, Kırklareli, Malatya, Bilecik, Samsun, Ordu, Ankara ve Erzincan olarak sıralandı. Ülke genelinde 41 ildeki vaka sayısında 100-200 aralığında düşüş yaşandı.

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Asıl dertleri Çin ile aramızı bozmaktı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19’la mücadelede uygulanan tedbir ve kısıtlamalarla son 15 günde vaka sayısında önemli derecede düşüş yaşandığına dikkati çekerek, “Şu günlerde ağır hasta ve vefat sayılarında tedbirlerin etkisini göstereceğini öngörüyoruz.” dedi. Bakan Koca, video konferans yöntemiyle düzenlenen Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Ramazan Bayramı öncesindeki son toplantıda, tedbir ve kısıtlamaların etkisinin değerlendirildiğini belirtti.

KARALAMA KAMPANYASI BAŞLATTILAR

Daha önce Çin ile yapılan anlaşmaları defalarca ve tüm detaylarıyla ifade ettiğini vurgulayan Koca, “Anlaşılan Çin ile yapılan anlaşmanın sadece ilk bölümünü esas alarak bir karalama kampanyası başlatmışlar. Çin ile iki seferde her biri 50 milyon doza karşılık gelen toplam 100 milyon doza karşılık gelen bir anlaşma imzaladık. Bugün ‘Çin’den aşı gelecekti, nerede?’ diye soranlar, dün Çin ile aramızdaki hassas konuları kaşıyarak ilişkilerimizi bozmaya çalışıyorlardı. Başarılı olduklarını söyleyemem ama hasar verdikleri kesin” ifadelerini kullandı.

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