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Koronavirüs Vaka sayısı tüm illerde azaldı
TÜRKİYE

Vaka sayısı tüm illerde azaldı

Koronavirüse karşı tam kapanma tedbiriyle vaka sayısı 81 ilin tümünde azaldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Geçen haftaya göre 100 bin nüfusa karşılık haftalık vaka sayısı en çok azalan illerimiz İzmir, Sakarya, Adana, Kırşehir ve Kars” dedi. Ülke genelinde 41 ildeki vaka sayısında 100-200 aralığında düşüş yaşandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Vaka sayısı tüm illerde azaldı
Vakalardaki düşüş tam kapanmanın etkili olduğunu gösterdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 24-30 Nisan’ı kapsayan verilere göre, her 100 bin kişideki Kovid-19 vaka sayısı bir önceki haftaya oranla tüm illerde azaldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Geçen haftaya göre 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısı en çok azalan illerimiz; İzmir, Sakarya, Adana, Kırşehir ve Kars" dedi. Bu arada haftalık haritaya göre de vaka sayısı Çanakkale’de 399,78, İstanbul’da 322,73, Giresun’da 317,79, Yalova’da 292,70, Tekirdağ’da 282,31 azaldı.

Fahrettin Koca
Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Koca açıkladı: Vaka sayısı en çok azalan 5 il
KORONAVİRÜS
Sağlık Bakanı Koca açıkladı: Vaka sayısı en çok azalan 5 il

AZALIŞ HIZLANDI

  • Haritaya göre vaka sayısının azalışı önceki haftaya göre hız kazandı. Önceki hafta vaka sayısı artan Giresun ve Tekirdağ, bu hafta en fazla azalışın olduğu iller arasında yer alabildi. İstanbul’da her 100 bin kişideki vaka sayısı bir haftada 854,75’ten 532,02’ye, Ankara’da 567,88’den 361,52’ye, İzmir’de 335,09’dan 223,34’e düştü. Böylece vaka azalışı İstanbul’da 322,73, Ankara’da 206,36, İzmir’de 111,75 olarak kayıtlara geçti. Önceki hafta Ankara’da vaka sayısı 33,74 artarken İstanbul’da 65,82, İzmir’de 16,88 azalmıştı.

Risk haritasında ilk sıradaydı: Çanakkale’de koronavirüs vaka sayılarında yüzde 50 düşüş
GÜNDEM
Risk haritasında ilk sıradaydı: Çanakkale’de koronavirüs vaka sayılarında yüzde 50 düşüş

DİKKAT ÇEKEN DÜŞÜŞ

Önceki hafta 100 bin kişideki vaka sayısı 200’ün üzerinde azalan il olmazken bu hafta 3 ilde 300-400, 13 ilde 200-300 aralığında düşüş yaşanması dikkati çekti. Her 100 bin kişideki vaka sayısının 300-400 arasında azaldığı iller Çanakkale, İstanbul ve Giresun olarak kayıtlara geçti. Kovid-19 vakası sayısının 200-300 aralığında düştüğü iller Yalova, Tekirdağ, Bayburt, Zonguldak, Kocaeli, Sinop, Kırklareli, Malatya, Bilecik, Samsun, Ordu, Ankara ve Erzincan olarak sıralandı. Ülke genelinde 41 ildeki vaka sayısında 100-200 aralığında düşüş yaşandı.

Sağlık Bakanlığından Aile Sağlık Merkezleri için idari izin genelgesi
KORONAVİRÜS
Sağlık Bakanlığından Aile Sağlık Merkezleri için idari izin genelgesi

Asıl dertleri Çin ile aramızı bozmaktı

  • Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19’la mücadelede uygulanan tedbir ve kısıtlamalarla son 15 günde vaka sayısında önemli derecede düşüş yaşandığına dikkati çekerek, “Şu günlerde ağır hasta ve vefat sayılarında tedbirlerin etkisini göstereceğini öngörüyoruz.” dedi. Bakan Koca, video konferans yöntemiyle düzenlenen Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Ramazan Bayramı öncesindeki son toplantıda, tedbir ve kısıtlamaların etkisinin değerlendirildiğini belirtti.

KARALAMA KAMPANYASI BAŞLATTILAR

Daha önce Çin ile yapılan anlaşmaları defalarca ve tüm detaylarıyla ifade ettiğini vurgulayan Koca, “Anlaşılan Çin ile yapılan anlaşmanın sadece ilk bölümünü esas alarak bir karalama kampanyası başlatmışlar. Çin ile iki seferde her biri 50 milyon doza karşılık gelen toplam 100 milyon doza karşılık gelen bir anlaşma imzaladık. Bugün ‘Çin’den aşı gelecekti, nerede?’ diye soranlar, dün Çin ile aramızdaki hassas konuları kaşıyarak ilişkilerimizi bozmaya çalışıyorlardı. Başarılı olduklarını söyleyemem ama hasar verdikleri kesin” ifadelerini kullandı.

SOMUT TESPİT YOK

  • “Ortada bir gerçek var, o da hastalığın varyantlarının etkisi konusunda kimse mutabık değil.” diyen Bakan Koca, “Mutasyonlar konusunda ne iyimser olacak ne de karamsarlığa sebep olacak somut tespit yok” şeklinde konuştu. Koca, “Kapanma-açılma arasındaki kısır daireyi kıracak olan bizim irademizdir. Sabır ve sebat göstererek salgının tekrarlayan saldırganlığını kıracağız.” diye konuştu.
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