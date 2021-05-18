Koronavirüs Vaka sayısı yüzde 72 düştü
TÜRKİYE

Vaka sayısı yüzde 72 düştü

Tam kapanma sürecinin başladığı 29 Nisan’da 37 bin 674 olan vaka sayısı, kısıtlamanın son gününde yüzde 72 azalarak 16 Mayıs itibarıyla 10 bin 174 oldu. Günlük hasta sayısı da 2 bin 715’ten 923’e düştü. Pozitiflik oranı da yüzde 5,20’ye indi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Vaka sayısı yüzde 72 düştü ​
Kovid-19’un yayılım hızı “tam kapanmayla” kesildi.

Kovid-19 salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde 29 Nisan Perşembe günü saat 19.00’da başlayan “tam kapanma” dönemi, dün saat 05.00 itibarıyla sona ererken 1 Haziran Salı günü saat 05.00’e kadar uygulanacak “kademeli normalleşme” dönemi başladı. Kovid-19 salgınıyla etkili mücadele sağlanan “tam kapanma” sürecinde, kısıtlamalara uyum sağlanmasıyla günlük vaka ve hasta sayıları hızla düştü.

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37 BİNDEN 10 BİNE

  • Sağlık Bakanlığı verilerine göre, tam kapanmanın başladığı 29 Nisan’da günlük vaka sayısı 37 bin 674, hasta sayısı 2 bin 715 olarak kayıtlara geçti. Nisan boyunca 30 bin seviyesinde seyreden ve tam kapanma öncesinde 60 binlere kadar çıkan günlük vaka sayısı 8 Mayıs’ta 20 binlerin de altına düşerek 18 bin 52 oldu. Tam kapanmanın son gününe denk gelen 16 Mayıs’ta vaka sayıları, 29 Nisan’a göre yüzde 72 azalarak 10 bin 512’ye düştü. Günlük hasta sayısı da 2 bin 715’ten 920’ye geriledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Salgın büyük ölçüde kontrol altına alınmış durumda
OYNAT 01:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Salgın büyük ölçüde kontrol altına alınmış durumda
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 'Kısmi ve tam kapanma tedbirleri sayesinde salgını büyük ölçüde kontrol altına aldık. Ay sonuna kadar olan süreçte vaka sayılarını daha da aşağıya çekmek için kademeli normalleşme tedbirlerine milletimizin uyumunu rica ediyorum. En zorunu geride bıraktık artık katı tedbirlere ihtiyaç olmayacağını umuyoruz' dedi.

Tam kapanma sürecine geçilmesinin ardından virüsün bulaşmasının büyük oranda önlenmesiyle Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranında büyük düşüş yaşandı. 29 Nisan’da yüzde 13,55 olan testlerin pozitiflik oranı 8 Mayıs’ta yüzde 7,89 olarak kayıtlara geçti. Bu oranın 16 Mayıs’ta yüzde 5,20’ye inmesiyle şubattan sonraki en düşük pozitiflik değerine ulaşıldı.

Türkiye'de uygulanan aşı dozu 26 milyonu aştı
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Türkiye'de uygulanan aşı dozu 26 milyonu aştı

3,5 MİLYON DOZ YAPILDI

  • Bu süreçte günlük vaka ve hasta sayılarının hızla azalması, vefat ve ağır hasta sayılarının da gerilemesini sağladı. Tam kapanmanın başladığı 29 Nisan’da 3 bin 581 olan toplam ağır hasta sayısı 16 Mayıs itibarıyla 2 bin 468’e düştü. Günlük hayatını kaybedenlerin sayısı da 339’dan 223’e geriledi. Uzmanlar, vaka ve hasta sayılarda düşüşün sürmesinin beklendiğini belirtiyor. Öte yandan tam kapanma sürecinde aşılama da devam etti. Bu süreçte yaklaşık 3,5 milyon doz aşılama yapıldı. Toplamda yapılan aşı miktarı 26 milyonu geçti.

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Rehavete kapılmayalım

Tam kapanmada sağlanan olumlu tablo tedbirlerle sürecek. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Derya Mutlu, “Bu aşamadan sonra kısıtlamanın etkilerini birkaç gün daha göreceğiz, vakalar biraz daha düşecek. Ancak rehavete kapılıp, salgın kurallarına uymazsak kısa sürede eski rakamlara geri döneriz. Gerekli olmadıkça AVM’lere gitmeyin” dedi. Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Coşkun Usta da “Bu süreçte de Kovid-19 tedbirlerine uymamız, sağlıklı beslenmemiz, düzenli uyumamız, sıramız gelmişse aşımızı yaptırmamız gerekiyor” diye konuştu.

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