Koronavirüs Vakalar tırmanışta
TÜRKİYE

Vakalar tırmanışta

Kovid-19 vakaları son haftalarda artış eğilimine girdi. Vaka sayısının 100 bin kişide 200’ün üstünde olduğu il sayısı 2-8 Ekim’de 51 iken 9-15 Ekim’de 56’ya yükseldi. 737,03 ile Kastamonu birinci sırayı alırken, onu, 702,63 vaka ile komşusu Zonguldak izledi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Vakalar tırmanışta ​
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Sağlık Bakanlığı, 81 il için 9-15 Ekim’de her 100 bin nüfusa karşılık gelen Kovid-19 vaka sayılarını önceki gün açıkladı.

Vaka sayısının 100 bin kişide 200’ün üstünde olduğu il sayısı 2-8 Ekim’de 51 iken 9-15 Ekim’de 56’ya yükseldi. 13’er ilde, her 100 bin kişideki vaka sayısı 300-400 ve 400-500 aralığında değişti.

Her 100 bin kişide 300-400 aralığında vakanın görüldüğü il sayısı ise 13 oldu. 100 bin kişideki vaka sayısı 26 ilde 200-300 aralığında, 14 ilde 100-200 aralığında, 11 ilde 0-100 aralığında görüldü.

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