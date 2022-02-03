Koronavirüs Vakaların 93ü Omicron Dünya Sağlık Örgütü korkutan rakamları açıkladı
DÜNYA

Vakaların %93’ü Omicron: Dünya Sağlık Örgütü korkutan rakamları açıkladı

Dünya Sağlık Örgütü, Kovid-19’un Omicron varyantının dünya genelinde en baskın varyant olduğunu açıkladı. Son bir ayda dünyadan toplanan 433 bin 223 pozitif Kovid-19 numunesinin yüzde 93’ünün Omicron olduğunu duyuruldu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Vakaların %93’ü Omicron: ​​Dünya Sağlık Örgütü korkutan rakamları açıkladı
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kovid-19’un Omicron varyantının dünya genelinde diğer varyantlara büyük oranda baskın geldiğini belirterek, salgının mevcut seyrinin Omicron’un küresel yayılımı üzerinden nitelendirildiğini kaydetti.

Omicron varyantının son durumu değerlendirmelerine göre can kayıpları son bir haftada yüzde 9 daha fazla arttı. Son bir hafta içinde dünya genelinde yaklaşık 22 milyon yeni Kovid vakası kayıtlara geçerken virüs nedeniyle 59 binin üzerinde kişi hayatını kaybetti.

Omicron
Omicron

OMICRON ÖNCEKİ VARYANTLARIN YERİNİ ALDI

Kovid-19’un Alfa, Beta, Gamma, Delta, Lambda ve Mu varyantlarının hepsinin küresel çapta varlığının azaldığı, Omicron’un ise kendinden önceki varyantların neredeyse tamamen yerini aldığı kaydedildi.

İnfluenza Verilerinin Paylaşımı Küresel İnisiyatifi’nin (GISAID) son bir ayda dünyadan topladığı 433 bin 223 pozitif Kovid-19 numunesinin yüzde 93’ünün Omicron, yüzde 6,7’sinin Delta ve geri kalanların da diğer varyantlara ait olduğu belirtildi.

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