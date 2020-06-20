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Koronavirüs Vatandaşın tercihi yerli aşı
TÜRKİYE

Vatandaşın tercihi yerli aşı

AK Parti’nin koronavirüse karşı kullanılacak aşıya yönelik yaptığı anketten ‘Türkiye’nin yerli ve milli imkanlarıyla üreteceği aşıyı yaptırırım’ diyenlerin oranı yüzde 90 çıktı. Ankette ABD’li iş insanı Bill Gates’in üreteceği aşıyı tercih edeceklerin oranı ise yüzde 10’da kaldı.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Türkiye, koronavirüse karşı bir yandan aşı projesini yürütürken bir yandan da vatandaşın aşıya bakışını araştırdı. AK Parti, koronavirüse karşı üretilecek aşı konusunda vatandaşın kime ne kadar güvendiğini sordu. Geçtiğimiz pazartesi günü yapılan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında ankete ilişkin sonuçlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunuldu. Ankete göre, ‘koronavirüse karşı ‘Türkiye’nin yerli ve milli imkanlarıyla üreteceği aşıyı yaptırırım’ diyenlerin oranı yüzde 90 çıktı. “ABD’li iş adamı Bill Gates’in üreteceği aşıyı yaptırırım” diyenlerin oranı ise yüzde 10’da kaldı. Ankete katılanların yüzde 70’i bu yöndeki soruya ‘olmam’ ve yüzde 20’si ise ‘kararsızım’ cevabını verdi.

YERLİ KİT VE MİLLİ SOLUNUMA VİZE

Toplantıda ayrıca, yapılan ankette vatandaşın Türkiye’nin ürettiği yerli kit ve solunum cihazını olumlu bulduğu ve bu konuda gelen desteğin yüksek olduğu ifade edildi.

ÇALIŞMALARA DEVAM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hem TÜBİTAK’ın hem de TÜSEP’in destek olduğu aşı çalışmalarının başladığını ifade ederek, şu bilgiyi vermişti: “Bununla ilgili 3 hayvan çalışması da devam ediyor. Klinik çalışma safhasına gelmediğimizi de biliyorsunuz. Dünyada birkaç ülke dışında bu safhaya gelen yok. Önümüzdeki aylarda klinik çalışmalarının, insan çalışmasına geleceğini söylemem zor. 2 çalışmanın birinin eylül, diğerinin ekim ayında klinik safhasına gelebileceğini söyleyebilirim.”

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