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Koronavirüs Virüsten korunmak için içtiği dezenfektan öldürdü
TÜRKİYE

Virüsten korunmak için içtiği dezenfektan öldürdü

Tekirdağ'da yaşayan 45 yaşındaki B.Ç koronavirüsten korunmak amacıyla dezenfektan ve etil alkol içti. Durumu ağırlaşan B.Ç hastaneye kaldırıldıktan sonra hayatını kaybetti.

Haber Merkezi İHA
Etil alkol ve dezenfektan içen şahıs hastanede hayatını kaybetti.
Etil alkol ve dezenfektan içen şahıs hastanede hayatını kaybetti.

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde korona virüsten korunmak amacıyla dezenfektan ve etil alkol içtiği iddia edilen şahıs hayatını kaybetti.

Olay, Çerkezköy ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre 45 yaşındaki B.Ç., tüm dünyaya korku salan korona virüsten korunmak amacıyla dezenfektan ve etil alkol içtikten bir süre sonra rahatsızlandı.

Çeşitli şikayetlerle hastaneye başvuran şahıs tedavi altına alındı. Durumu giderek ağırlaşan B.Ç., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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