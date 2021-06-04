Koronavirüs VLP aşıda gönüllü kuyruğu
TÜRKİYE

VLP aşıda gönüllü kuyruğu

Türkiye’nin Kovid-19’a karşı geliştirdiği protein temelli yenilikçi aşısı VLP’nin Faz-2 çalışmaları için 4 binden fazla kişi gönüllü oldu. Faz-1’i başarıyla tamamlanan aşının Faz-2 çalışmaları için gönüllü olanlardan 300’ü seçilecek. Çalışmanın yürütüldüğü Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Fevzi Altuntaş, “Faz-1’de hem muayene gözlem hem laboratuvarda ciddi yan etki gözlemlemedik. Bu şu anlama geliyor. VLP aşısı güvenli” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
VLP aşıda gönüllü kuyruğu
Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde devam eden VLP aşı çalışmaları hakkında Başhekim Prof. Dr. Fevzi Altuntaş bilgi verdi.

MUHAMMED KURTAR

Türkiye, Kovid-19’a karşı geliştirdiği ve en yenilikçi aşı yöntemlerinden biri olan virüs benzeri parçacıklara (VLP) dayalı aşıda yeni bir viraja giriyor. Faz-1 çalışmaları başarıyla tamamlanan VLP aşısının Faz-2 çalışması için de gönüllü patlaması yaşandı. 4 bini aşkın gönüllü arasında 300’den fazlası Faz-2 çalışmaları için seçilecek.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

  • Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde devam eden VLP aşı çalışmaları hakkında Başhekim Prof. Dr. Fevzi Altuntaş bilgi verdi. Prof. Altuntaş, şunları anlattı: “VLP Kovid-19 yerli aşısı, virüsün benzerini yapay olarak laboratuvar ortamında taklit edilerek üretildi. Virüsü enfeksiyon yapmayacak şekilde aşı haline getirdik. BioNTech aşısı mRNA genetik şifreyi kodlayarak üretilen bir aşı. Sputnik V aşısı vektörel olarak bir virüsü kullanılarak üretiliyor. Çin aşısı Sinovac ise bir ölü aşı. Bunların tamamı üretimde birbirinden farklı.”

Fevzi Altuntaş
Fevzi Altuntaş

SADECE 4 YERDE FAZ-1 BİTTİ

“VLP aşısı, bu aşılardan farklı olarak protein temelli bir aşı. Virüsün enfeksiyon yapmayan dört antijenini laboratuvar şartlarında üretiyoruz sentez yoluyla ve bunu aşı haline getirmiş oluyoruz. Dünyada 15 klinik araştırmalar merkezinde VLP Kovid-19 aşı çalışmaları yürütülürken bunların 5 tanesi faz çalışmaları aşamasına geçti. Faz-1 aşamasını bitirmiş olan da 4 yerde var. Bunlardan bir tanesi Kanada’da bir diğeri Amerika’da ve Türkiye’de. Faz-2 çalışmalarımıza başlıyoruz.”

300 KİŞİ SEÇECEĞİZ

  • “Yerli aşımızın Faz-1 laboratuvar güvenlik sonuçlarında, hem fiziksel hem muayene gözlem hem de laboratuvarda ciddi bir yan etki gözlemlemedik. Bu da şu anlama geliyor VLP Faz-1 aşısı güvenli görünüyor. 18 yaşını geçmiş olan, herhangi bir sağlık sorunu olmayan, herhangi bir kronik hastalığı bulunmayan, alerjik rahatsızlığı olmayan, kendini iyi hisseden, enfeksiyon testleri negatif olan kişileri biz gönüllü adayı olarak kabul ediyoruz. Faz -1 çalışmalarımızı 36+2 kişiyle tamamladık. Faz- 2 çalışmalarımızda şu ana kadar 4 bin kişinin üzerinde başvuru oldu, 300’den fazla kişi seçeceğiz.”
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