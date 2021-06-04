VLP aşıda gönüllü kuyruğu

MUHAMMED KURTAR

Türkiye, Kovid-19’a karşı geliştirdiği ve en yenilikçi aşı yöntemlerinden biri olan virüs benzeri parçacıklara (VLP) dayalı aşıda yeni bir viraja giriyor. Faz-1 çalışmaları başarıyla tamamlanan VLP aşısının Faz-2 çalışması için de gönüllü patlaması yaşandı. 4 bini aşkın gönüllü arasında 300’den fazlası Faz-2 çalışmaları için seçilecek.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde devam eden VLP aşı çalışmaları hakkında Başhekim Prof. Dr. Fevzi Altuntaş bilgi verdi. Prof. Altuntaş, şunları anlattı: “VLP Kovid-19 yerli aşısı, virüsün benzerini yapay olarak laboratuvar ortamında taklit edilerek üretildi. Virüsü enfeksiyon yapmayacak şekilde aşı haline getirdik. BioNTech aşısı mRNA genetik şifreyi kodlayarak üretilen bir aşı. Sputnik V aşısı vektörel olarak bir virüsü kullanılarak üretiliyor. Çin aşısı Sinovac ise bir ölü aşı. Bunların tamamı üretimde birbirinden farklı.”

Fevzi Altuntaş

SADECE 4 YERDE FAZ-1 BİTTİ

“VLP aşısı, bu aşılardan farklı olarak protein temelli bir aşı. Virüsün enfeksiyon yapmayan dört antijenini laboratuvar şartlarında üretiyoruz sentez yoluyla ve bunu aşı haline getirmiş oluyoruz. Dünyada 15 klinik araştırmalar merkezinde VLP Kovid-19 aşı çalışmaları yürütülürken bunların 5 tanesi faz çalışmaları aşamasına geçti. Faz-1 aşamasını bitirmiş olan da 4 yerde var. Bunlardan bir tanesi Kanada’da bir diğeri Amerika’da ve Türkiye’de. Faz-2 çalışmalarımıza başlıyoruz.”

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300 KİŞİ SEÇECEĞİZ