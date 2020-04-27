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Koronavirüs Vuhan nefes aldı Tüm hastalar taburcu edildi
DÜNYA

Vuhan nefes aldı: Tüm hastalar taburcu edildi

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu Sözcüsü Mi Feng, Kovid-19 salgınının ortaya çıktığı Vuhan’da tedavi gören tüm hastaların taburcu edildiğini duyurdu. Kentte artık koronavirüs hastası bulunmuyor. Vuhan’da 46 bin 452 korona virüs vakası tespit edilmiş, hastalardan 3 bin 869’u hayatını kaybetmişti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu Sözcüsü Mi Feng, yaptığı açıklamada yeni Kovid-19 salgınının ortaya çıktığı Hubei eyaletinin Vuhan kentinde tedavi gören tüm hastaların taburcu edildiğini söyledi. Mi Feng, artık koronavirüs hastasının bulunmadığı Vuhan’da virüse karşı kazanılan zaferin sağlık çalışanlarının yoğun çalışmasının bir sonucu olduğunu belirtti. Vuhan’da 46 bin 452 koronavirüs vakası tespit edilmiş, hastalardan 3 bin 869’u hayatını kaybetmişti. Çin genelinde son verilere göre vaka sayısı 82 bin 827 olarak açıklanırken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 4 bin 632. Ülkede koronavirüs tedavisi gören 77 bin 394 kişi de iyileşti.

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