Koronavirüs ABD basınından Kovid-19 salgınının başlangıcına ilişkin Vuhan Laboratuvarı iddiası 3 araştırmacı salgından önce hasta oldu
DÜNYA

ABD basınından Kovid-19 salgınının başlangıcına ilişkin 'Vuhan Laboratuvarı' iddiası: 3 araştırmacı salgından önce hasta oldu

ABD istihbaratının bir raporunda, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasından hemen önce, Çin'deki Vuhan Laboratuvarı'nda çalışan 3 araştırmacının virüs belirtileriyle hastaneye başvurduğunu iddia ettiği belirtildi.

Haber Merkezi AA
WSJ: Vuhan Laboratuvarındaki 3 araştırmacı, salgından önce Kovid-19 belirtileriyle hasta olmuştu
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Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin ABD istihbaratının bir raporuna dayandırdığı özel haberi, Kovid-19 salgınının ilk kaynağının Vuhan'daki laboratuvar olabileceğine ilişkin tartışmaları yeniden gündeme getirdi.

Haberde, ABD istihbaratının ilgili raporuna göre, Kasım 2019'da Vuhan Laboratuvarı'nda çalışan 3 araştırmacının virüs ve mevsimsel grip belirtilerine benzer şikayetlerle hastalanıp hastaneye başvurduğu öne sürüldü.

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  • Gazeteye konuşan ve adının açıklanmasını istemeyen bazı yetkililer, söz konusu istihbaratın hala destelenmesi gereken bir güvenilirlik seviyesinde olduğunu dile getirirken, bazıları ise raporun konuyla ilgili en güçlü ve sağlam istihbaratlardan biri olduğuna inandıklarını belirtti.

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Önceki ABD Başkanı Donald Trump, görev süresi boyunca pek çok kez virüsün yayılmasından dolayı Pekin'i suçlamış, ABD istihbaratının geçen yılın sonunda yayımlanan raporunda, Kovid-19'un Vuhan'daki laboratuvardan çıkmış olabileceğine ilişkin bulgulardan bahsedilmişti.

Trump
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Trump "Çin virüsü" ifadesiyle eleştiri oklarının hedefinde
ABD Başkanı Donald Trump'ın Koronavirüs'ten 'Çin virüsü' şeklinde bahsetmesi eleştirilere neden oluyor. Bir basın toplantısında kendisine 'Neden sürekli bu ifadeyi kullanıyorsunuz' diye soran gazeteciye Trump 'Çünkü Çin'den geliyor' şeklinde yanıt verdi.


Çin yönetimi söz konusu iddiaları kesin bir dille yalanlarken, Dünya Sağlık Örgütünden konuyu araştıran bir heyet de virüsün söz konusu laboratuvardan yayıldığı iddialarının gerçekçi olmadığı sonucuna ulaştıklarını açıklamıştı.

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