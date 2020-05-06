Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Koronavirüs Yasağa rağmen tıka basa minibüst pes dedirtti
TÜRKİYE

Yasağa rağmen tıka basa minibüst 'pes' dedirtti

İstanbul Büyükçekmece’de bir minibüs koronavirüs salgını sürecinde yolcu kısıtlamasına rağmen tıka basa yolcu taşıdı. Bir yolcunun kaydettiği görüntülerde, "Kaptan yeter kaptan" tepkisine rağmen minibüs sürücüsü yolcu almaya devam etti.

Haber Merkezi İHA
Şoförün aracı tıka basa doldurmasına yolcular da tepki gösterdi.
Şoförün aracı tıka basa doldurmasına yolcular da tepki gösterdi.

Koronavirüs sürecinde yayınlanan genelge ile toplu taşıma araçları kapasitenin yarısı kadar yolcu alması kararlaştırıldı. Kısıtlama ve cezalara rağmen Büyükçekmece Kumburgaz’da bir minibüs tıka basa yolcu taşımaya devam etti. Yaşanan o anlar bir yolcu tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedilirken görüntüler sosyal mesafe kuralına uyulmadan yolcu taşınma pes dedirtti.

Şoke eden görüntü: Salgına rağmen minibüsler balık istifi
GÜNDEM
Şoke eden görüntü: Salgına rağmen minibüsler balık istifi

"Kaptan yeter, kaptan"

Cep telefonu kamerası ile çekilen görüntüler çok sayıda yolcunun minibüs içerisinde olduğu görülüyor. Görüntülerin devamında ise bir yolcunun minibüs sürüsüne "Kaptan yeter, kaptan" diyerek uyarıda bulunmasına rağmen sürücü yeni yolcular alıyor.

Minibüsü balık istifi dolduran kuraltanımaz şoför polise yalvardı: Beni affedin
KORONAVİRÜS
Minibüsü balık istifi dolduran kuraltanımaz şoför polise yalvardı: Beni affedin
Abone Ol Google News
Bu gurur hepimizin

Bu gurur hepimizin

​Litvanya'ya tanesi 17 bin 500 dolardan yerli solunum cihazı satıldı.
İGDAŞın tuzlu faturaları mercek altında

İGDAŞ'ın tuzlu faturaları mercek altında

Halkı canından bezdiren fahiş rakamlar EPDK'yı harekete geçirdi.
Koronadaen güçlü silah

Koronada
en güçlü silah

​Çin ve İtalya ile aynı duruma düşmemizi engelledi.
AVM'lerde<br>yeni dönem

AVM'lerde
yeni dönem

​Salgına karşı ışın teknolojisinden de yararlanılacak.
İyileşmeler<br>hızla artıyor

İyileşmeler
hızla artıyor

​Bilim Kurulu Üyesi'nden heyecanladıran açıklama.
Bakan'dan<br>bu görüntüye tepki

Bakan'dan
bu görüntüye tepki

​'Bir kareye bu kadar insan girmesi için çok erken.'

Herkes geri<br>dönüp kontrol etsin

Herkes geri
dönüp kontrol etsin

Dünya Sağlık Örgütü'nden ülkelere sürpriz koronavirüs çağrısı.

Ligin kaderi<br>belli oluyor

Ligin kaderi
belli oluyor

Nihat Özdemir alınan kararı bugün açıklayacak.

ABD ve İran taklitlerini yaptı

ABD ve İran taklitlerini yaptı

​Türk bilim insanları yerli ve milli olarak üretti, patentini aldı.
Altı ayda tahliye!

Altı ayda tahliye!

FETÖ liderinin yeğeni sahte kimlikle yakalanmıştı.
Oligarşik imtiyaz bitecek

Oligarşik imtiyaz bitecek

​Baro ve odalarda yıllardır devam eden oligarşik düzen bitecek.
Dersini almayan varsa gelsin

Dersini almayan varsa gelsin

​Darbe hayali görenlere millet olarak cevabımız net 'Topunuz gelin!'
CIA FETÖ'yü<br>paraya boğdu

CIA FETÖ'yü
paraya boğdu

G​erçek Hayat, FETÖ'nün fonlandığı belgeleri ortaya koydu.
Kaset darbesinin<br>onuncu yılı

Kaset darbesinin
onuncu yılı

​FETÖ'nün tezgahı sonrası koltuğa oturan Kılıçdaroğlu 10 yıldır görevde.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.