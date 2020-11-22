Yasağı yanlış anladılar

İçişleri Bakanlığı’nın koronavirüs tedbirleri kapsamında yayınladığı sokağa çıkma genelgesini yanlış anlayan vatandaşlar dün saat 10.00’a kadar işyerlerini açmadı. Saat 10.00’dan sonra da kentlerin meydanları genel olarak boş kaldı, vatandaşlar evlerinde zaman geçirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabine toplantısının ardından koronavirüsle mücadele kapsamında yeni tedbirleri açıklamıştı. Bunun üzerine harekete geçen İçişleri Bakanlığı, sokağa çıkma yasağıyla ilgili tüm yurtta geçerli olan kısıtlamayı yayınladı. Kısıtlama saatinin günlerdir vatandaşlar arasında konuşulması kafaları karıştırdı.

EVLERİNDE KALDILAR

Cuma akşamı 20.00’dan başlayıp cumartesi günü saat 10’a kadar sokağa çıkma yasağı olduğunu düşünen vatandaşlar, 10.00’a kadar dışarı çıkmadı, esnaf dükkanlarını açmadı. Saat 10.00’dan sonra da kentlerin meydanları genel olarak boş kaldı, vatandaşlar evlerinde kaldı.

DÜKKANLAR GEÇ AÇILDI

Antalyalı vatandaşlar akşam 20.00’dan başlayacak olan sokağa çıkma yasağını yanlış anlayınca kentin en işlek caddeleri boş kaldı. Esnaf dün saat 10.00’da iş yerlerini açtı. Ancak, bu kez sokaklar boş kaldı. İlk başta açıklanan yasakların uygulama saatleri kafaları karıştırınca vatandaş kendi kendine sokağa çıkma yasağı koydu. Durum böyle olunca da Antalya’nın en işlek cadde ve sokaklarında yok denecek kadar insan sirkülasyonu yaşandı. Trabzon’da ise, iş yerleri için uygulanan kısıtlamanın bittiği saat 10.00’dan sonra, soğuk ve yağışlı havanın da etkisiyle vatandaşların dışarıya çıkmadıkları görüldü.

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KENDİ YASAKLARINI KOYDULAR

Dışarı çıkmamayı tercih eden bir kent Kocaeli oldu. Kocaeli’nin ilçeleri de dahil olmak üzere çeşitli noktalarında 7/24 görüntü alan şehir kameralarında cadde ve sokaklardaki sakinlik ve çok az sayıda insan olması dikkat çekti. Kayseri’de de kısıtlamayı yanlış anladıklarını söyleyen vatandaşlar, sokağa çıkmak için saat 10’u beklediklerini, kısıtlamanın akşam 20.00’de başlayacağını öğrenince işlerini halletmek için dışarı çıktıklarını belirtti.

İŞTE YASAKLAR

Cuma akşamı başlayan yeni koronavirüs tedbirlerinin ayrıntıları şöyle:

-Tüm illerde 65 yaş ve üzeri kişiler 10.00-13.00, 20 yaş altı bireyler ise 13.00-16.00 saatlerinde sokağa çıkabilecek.

-Çalışanlar, iş yerleriyle illiyetlerini gösteren çalışma, SGK kaydı gibi belgeleri ibraz etmeleri halinde kısıtlamadan muaf olacak.

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-Hafta sonları tüm kesimler sadece 10.00-20.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek. Bu saatler dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Üretim, imalat ve tedarik zincirindeki kurum ve kuruluşlar kısıtlamadan muaf olacak ve hizmet vermeye devam edecek.

-Bu doğrultuda 21 Kasım Cumartesi saat 20.00’den 22 Kasım Pazar günü saat 10.00’a kadar, 22 Kasım saat 20.00’den 23 Kasım Pazartesi günü saat 05.00’e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonlarında da uygulama bu şekilde sürecek.

-Hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı süreler içerisinde vatandaşların özel araçlarıyla şehir içi ya da şehirler arası seyahate çıkmamaları esas olacak.

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KORONAVİRÜS Sokağa çıkma yasağı başladı