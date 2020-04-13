Koronavirüs Yasaktan sonra sadece bakmakla yetiniyorlar
TÜRKİYE

Yasaktan sonra sadece bakmakla yetiniyorlar!

Yasaktan sonra sadece bakmakla yetiniyorlar

Hava sıcaklığının 22 derece ölçüldüğü Antalya’da, Konyaaltı Sahiline giriş yasağı devam ediyor. Yasaktan önce sahile spor yapmak ve denize girmek için gelen vatandaşlar, şimdi ise sadece bakmakla yetindi. Yaz aylarında binlerce turiste ev sahipliği yapan sahilin boş hali havadan da görüntülendi.

Haber Merkezi İHA
Vatandaşlar denize bakmakla yetindi.
Vatandaşlar denize bakmakla yetindi.

İçişleri Bakanlığınca, yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu 30 büyükşehir ve Zonguldak il sınırları içerisinde sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Yasağa bazı vatandaşlar uyarken, bazıları ise kabul edilemeyecek sebeplerle yasağı ihlal etmişti.

Hava sıcaklığının 22 derece ölçüldüğü turizm kenti Antalya’da yasağın kalktığı haftanın ilk günü merkezi noktalarda vatandaş yoğunluğu olmadığı gözlendi.

Polis ekipleri de sahilin girişine şerit çekerek, kontrollerine devam ediyor.

Kontroller devam ediyor

Gerekli önlemlerin alındığı Konyaaltı Sahil bandında ise giriş yasağı hala devam ediyor. Yasaktan önce spor yapmak, denize girmek ve dinlenmek için sahile gelen vatandaşlar, yasaktan sonra ise sadece denize bakmakla yetindi. Aynı zamanda polis ekipleri de sahilin girişine şerit çekerek, kontrollerine devam ediyor.

Korona virüsünden önce vatandaşların yoğun olarak bulunduğu Cumhuriyet Meydanı’nda da yer yer boşluklar görüldü. Meydandaki durakta otobüs bekleyen Gönül Erol, şu şekilde açıklamada bulundu:

  • “Sokağa çıkma yasağı ilan edildiği için alamadıklarımı bugün aldım. Çok zor bir süreçten geçiyoruz. Esnafımız ve devletimiz zorluklar içerisinde. Bugünleri el birliğiyle birbirimize destek vererek atlatmayı ümit ediyorum. Çok zorlanmadıkça dışarıya çıkmayalım.”
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