Koronavirüs Yeni hatırlatma dozu randevusu açıldı
TÜRKİYE

Yeni hatırlatma dozu randevusu açıldı

Koronavirüs aşısı yaptırmak isteyenler için yeni hatırlatma dozu randevuları açıldı. Son yaptırdığı aşının üzerinden 6 ay geçenler için randevu e-nabız sistemine tanımlandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Yeni hatırlatma dozu randevusu açıldı
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Koronavirüs aşısında yeni hatırlatma dozu randevusu açıldı. Son aşısının üzerinden 6 ay geçenler hatırlatma dozunu yaptırabilecek.

E-nabız sistemine tanımlananlar bugünden itibaren randevu alıp aşı olabilecek. 3 doz Biontech aşısı olanlar için bu 4'üncü doz olacak. 65 yaş ve üstü ile riskli gruplarda olanlar için bu 6'ncı doz aşı olacak.

  • Hatırlatma dozu için Biontech, Sinovac veya Turkovac'tan biri tercih edilebilecek.

İKİ HAFTADA 5 KAT ARTIŞ

Son açıklanan haftalık Covid haritasına göre; 27 Haziran-3 temmuz haftasında vaka sayısı bir önceki haftaya göre yüzde 114 arttı. Son iki haftadaki artış ise 5 kata yakın oldu.

BAKAN KOCA UYARDI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada dünyada olduğu gibi salgının Türkiye'de de artış gösterdiğine dikkat çekmişti.

Aşının önemine değinen Koca, "50 yaş üstüyle risk grubundakilere, son aşıları üzerinden 6 ay geçmişse, hatırlatma dozu aşılarını olmalarını ısrarla öneriyoruz" demişti.

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