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Koronavirüs Yeni hayatın ilk günü
TÜRKİYE

Yeni hayatın ilk günü

Türkiye, Kovid-19 pandemisi sürecinde normalleşmeye ilişkin ilk adımını bugün atıyor. 4 aşamalı takvimin ilk fazında alışveriş merkezleri ile berber ve kuaförler hizmete açılıyor. Vatandaş tedbirlere riayet ederse yeni hayatın diğer adımları peşpeşe gelecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Koronavirüs kaynaklı karantina günlerinden çıkış için 3 ayı kapsayacak 4 aşamalı normalleşme takviminin ilk fazı yürürlükte. Alışveriş merkezleri (AVM) ile berber ve kuaförler uzun bir aranın ardından hizmete açıldı. Türkiye genelinde 356 AVM kapılarını müşterilerine açtı. Salgında ‘kapatılması yönünde’ tavsiye kararına uymayarak çalışmalarını sürdüren ve halihazırda açık olan 80 AVM ile birlikte ülke genelindeki AVM sayısı 436 olarak gerçekleşti. Bu merkezlere gidecek vatandaşlar bir dizi tedbire uymak zorunda.

İŞTE AVM KURALLARI

- AVM’lere giriş-çıkışlar kişilerin birbirleriyle temasını engelleyecek şekilde yapılacak.

- Zeminde tek yönlü geliş-gidiş işaretleri yer alacak.

- AVM’lerdeki kişi sayısı her 10 metrekareye bir kişi olacak şekilde sınırlandırılacak. AVM’den çıkan kişi sayısı kadar kişinin girişine izin verilecek.

- Maskesi olmayanlar içeri alınmayacak. Girişte ateş ölçümü yapılacak. Ateşi 38 dereceden yüksek olanlar içeri alınmayıp, sağlık kuruluşuna yönlendirilecek.

- AVM giriş ve çıkışlarında sosyal mesafe kurallarına uyulacak.

- AVM ziyaretinin 3 saatten uzun olmaması ve grup halinde dolaşılmaması istenecek.

- Yemek katındaki her türlü masa ve sandalyenin kullanımı engellenecek.

- AVM’lerde konser ve gösteri gibi toplu etkinlikler, promosyon uygulamaları, oto yıkama hizmeti, tekerlekli sandalye ve mama sandalyesi kullanımı, sigara içme alanı olmayacak. Asansör kullanımı ise sınırlı.

SEMT PAZARI VE TAKSİLER

Normalleşmenin ikinci adresi semt pazarları olacak. 26 Mart’ta kısıtlama getirilen semt pazarlarında giyim, oyuncak, çiçek, fide, züccaciye, nalbur gibi ihtiyaç malzemelerinin satışı bugün yeniden başlayacak. Sözkonusu malzemelerin satışı sabah 09:00’dan itibaren yapılacak. Her bir satış tezgahı arasında en az üç metre mesafe olacak. Pazarcı esnafı ağız ve burnunu kapatacak şekilde maske kullanacak. İnsanların yoğun kullandığı ticari taksilerde de yeni hijyen kuralları devrede. Taksi durakları ve araçlar haftada bir kez temizlenecek. Taksi şoförleri, araç içinde mutlaka maske kullanacak. Gün içerisinde araca binen her müşterinin kullanımına yetecek ölçüde dezenfektan malzeme veya 80 derecelik kolonya bulundurulacak. Taksilere aynı anda üç kişiden fazla müşteri kabul edilmeyecek.

BERBER VE KUAFÖRLER

Kovid-19 tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde 30 bin 212 berber ve 18 bin 942 kuaför ile 5 bin 223 güzellik merkezi, 21 Mart’tan itibaren kapatılmıştı. Bu işletmeler bugün yeniden hizmet vermeye başlayacak. Saat 09.00 ile 21.00 saatleri arasında çalışacak berber-kuaförler için şu kurallar geçerli olacak:

- Müşteriler randevu sistemiyle kabul edilecek.

- Çalışanlar maske kullanacak, her müşteri için ayrı steril eldiven kullanacak, bir koltuk dolu, bir koltuk boş olacak şekilde hizmet verilecek. Dükkanda en fazla bir müşteri bekleyecek. Havlu, önlük gibi malzemeler tek kullanımlık ya da kişiye özel olacak.

- Jilet/ustura ile sakal tıraşı yapılamayacak.

- Yiyecek ve içecek ikramında bulunulmayacak.

- İş yerlerinin bulunduğu yerlerden başka illere gitmiş berber-kuaförler ve çalışanları, dükkanlarına dönmeleri için seyahat ve sokağa çıkma yasaklarından muaf tutulacak.

Terhisler ay sonu

Mehmetçiğin terhis ve askere alım işlemleri ay sonundan itibaren başlayacak. Salgın nedeniyle bir ay fazla askerlik yapan kasım ayı celbindeki 66 bin yükümlü, bayram sonu terhise hazırlanıyor. 31 Mayıs’tan itibaren başlayacak terhisler, büyük hassasiyetle ve kontrollü olarak gerçekleştirilecek. Nisan ayında askere alımları ertelenen 53 bin yükümlünün alımları da peyderpey başlatılacak. Mart ayında koronavirüs salgınının ilk günlerinde ertelenen bedelli askerlik uygulamasının da 20 Haziran’da başlamasıyla birlikte haziran ayında askere alım-terhislerde tamamen normale dönülecek. Yine Kovid-19 nedeniyle ertelenen personel atamaları ve uzun süreli görevlendirilmeler de 1 Haziran itibariyle başlıyor.

Sırada adliye var

Kovid-19 tedbirleri kapsamında yargı alanında doğabilecek hak kayıplarını önlemek amacıyla dava açma, icra takibi başlatma, başvuru, şikayet, itiraz ve ihtar gibi süreler ve arabuluculuk ve uzlaşma gibi alternatif çözüm yöntemlerine ilişkin süreler ile nafaka alacakları hariç tüm icra ve iflas takipleri ilk etapta 30 Nisan’a kadar durdurulmuştu. Daha sonra alınan kararla tüm bu süreler 15 Haziran 2020’ye kadar ertelendi. Yargıdaki normalleşme adımlarının da bu tarihten itibaren atılmaya başlanacağı ifade ediliyor. Ancak salgının durumuna göre bu süre öne de çekilebilecek.

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