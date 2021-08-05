Koronavirüs Yerli aşı Turkovac için e-Nabızdan başvurular başladı
TÜRKİYE

Yerli aşı Turkovac için e-Nabız'dan başvurular başladı

Yerli inaktif koronavirüs aşısı Turkovac'ın klinik çalışmaları için gönüllü olmak isteyenlerin başvuruları, e-Nabız mobil uygulamasından da alınmaya başladı.

Haber Merkezi AA
Yerli aşı Turkovac için e-Nabızdan başvurular başladı
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Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ve Erciyes Üniversitesi iş birliğiyle geliştirilen Turkovac'ın, Faz-3 çalışmaları kapsamında gönüllülere uygulanmasına devam ediliyor.

Daha önce gönüllü olmak isteyenlerin başvuruları, 'enabiz.gov.tr' sitesinden alınıyordu.

Başvurular, e-Nabız mobil uygulamasına eklenen 'Aşı Çalışması İçin Gönüllü Ol' bölümünden de alınmaya başlandı.

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İlgili bölümden Turkovac'ın hem Faz-3 çalışması hem de Kovid-19 aşısının üçüncü dozu olarak uygulaması için başvuru yapılabiliyor.

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