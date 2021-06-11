Koronavirüs Yerli aşıda Faz-3 gönüllü başvuruları e-Nabız üzerinden başladı
TÜRKİYE

Yerli aşıda Faz-3 gönüllü başvuruları e-Nabız üzerinden başladı

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında geliştirilen yerli aşının Faz-3 çalışmalarında gönüllü olarak yer almak isteyen vatandaşlar için başvuru paneli e-Nabız'da açıldı.

Haber Merkezi DHA
Yerli aşıda Faz-3 gönüllü başvuruları e-Nabız üzerinden başladı
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Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ve Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Aşı Araştırma ve Geliştirme Merkezi (ERAGEM) tarafından koronavirüse karşı geliştirilen Covid-19 yerli aşısının Faz-1 çalışması, 44 gönüllü üzerinde yapıldı.

Faz-2'nin raporlama işlemleri tamamlandı

İnaktif aşının Faz-2 çalışmaları ise şubat ayında başladı ve 250 gönüllünün aşı uygulaması 9 Nisan'da tamamlandı. Nisan ayı sonunda ise Faz-2’nin raporlama işlemi tamamlandı.

e-Nabız üzerinden gönüllü alımına başlandı

Raporlamada koronavirüs aşısı olan gönüllülerin yüzde 100’ünde antikor oluştuğu belirlendi. Ardından ise, mayıs ayında Faz-3 çalışmalarına başlandı. Bu kapsamda e-Nabız üzerinden gönüllü alımına başlandı.

E-Nabız sayfasında, “Aşı çalışması için gönüllü ol. Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı ve Erciyes Üniversitesi işbirliği ile geliştirilen inaktif Covid-19 aşısının Faz-3 klinik çalışmalarında gönüllü olmak için tıklayınız” butonuna yer verildi.

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