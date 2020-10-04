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TÜRKİYE

​Yerli aşıda müjde: İnsan üzerinde deney başlıyor!

Yerli aşıda müjde: İnsan üzerinde deney başlıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’nin merakla beklediği yerli aşı müjdesini telefonla Cumhurbaşkanı Erdoğan’a verdi. Koca, 13 yerli aşıdan 3’ünde hayvan deneme çalışmalarının başarıyla tamamlandığını ve insan üzerinde deneme aşamasına geçildiği söyledi. Erdoğan, “Tebrik ediyoruz, bütün arkadaşlarıma şahsım, milletim adına şükranlarımı özellikle ifade etmek istiyorum” karşılığını verdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı yürütülen yerli aşı çalışmalarının 3’ünde insan üzerinde deneme aşamasına geçildiği müjdesini verdi. Bakan Koca, Tekirdağ Kapaklı’daki Koçak Farma Tesisleri’nde, Kovid-19 ile mücadele kapsamında yerli aşı çalışmalarının yürütüldüğü laboratuvarda incelemede bulundu, yetkililerden çalışmalara ilişkin bilgi aldı. İncelemenin ardından Koca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, cep telefonundan görüntülü arayarak çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

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PREKLİNİK ÇALIŞMALARI BİTTİ

Sağlık Bakanı Koca, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yerli aşı çalışmalarında gelinen noktaya ilişkin şu bilgileri iletti: “Bir müjdeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Özellikle Kovid-19 ile ilgili Türkiye’de 13 aşı çalışmasının yapıldığını biliyorsunuz. Bu aşılardan bir tanesi de Erciyes Üniversitesi ve Bakanlığımız tarafından desteklenen Aykut Özdarendeli Hocamızın aylardır üzerinde çalıştığı bir aşının dün hayvan çalışması başarıyla tamamlandı. Preklinik çalışması bu şekilde bitmiş oldu. İnsan çalışması safhasına gelmiş olduğunu müjdelemek istiyorum.” Bakan Fahrettin Koca, yine Prof. Dr. Aykut Özdarendeli’nin çalıştığı ikinci aşının da preklinik çalışmalarının bittiğini ve hayvan çalışması safhasına ikinci aşı olarak gelindiğinin bilgisini verdi.

Bakan Koca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a müjdeyi verdi: Yerli aşıda insan üzerinde deneme aşamasına geçildi
OYNAT 03:38
Bakan Koca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a müjdeyi verdi: Yerli aşıda insan üzerinde deneme aşamasına geçildi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı yürütülen yerli aşı çalışmalarının 3'ünde insan üzerinde deneme aşamasına geçildiği müjdesi verildi. Bakan Koca, Tekirdağ Kapaklı'daki Koçak Farma Tesisleri'nde, Kovid-19 ile mücadele kapsamında yerli aşı çalışmalarının yürütüldüğü laboratuvarda incelemede bulundu, yetkililerden çalışmalara ilişkin bilgi aldı.


TESİSLER ÜRETİM İÇİN YETERLİ

Koçak Farma’da üçüncü inaktif aşının da Bakanlık destekleriyle preklinik çalışmalarının tamamlandığını ve insan deneyi safhasına gelindiğinin haberini veren Koca, “Özetle, üç tane aşının insan deneyi faz çalışmasına önümüzdeki bir hafta, 10 gün içerisinde geçmiş olacağız.” dedi. Bulundukları tesiste üretimin de önemli olduğunu dile getiren Koca, tesisin GMP şartları açısından yeterliliği bulunduğunu, bununla ilgili 2-3 haftadır yoğun bir gayret içerisinde olunduğunu aktardı. Koca, tesiste üretim noktasında da herhangi bir sorunun bulunmadığını belirterek, Adıyaman’da da benzer bir tesis olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, görüntülü görüşme sırasında, üç aşının enjektöre çekilmiş halini gösteren Koca, aşıları yarın gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde takdim edeceklerini bildirdi.

Erdoğan’dan tebrik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sağlık Bakanı Koca’nın yerli aşı çalışmalarıyla ilgili anlatımları üzerine, şunları söyledi: “Tebrik ediyoruz, bütün arkadaşlarıma şahsım, milletim adına şükranlarımı özellikle ifade etmek istiyorum. Temennim odur ki hemen kısa zamanda bunları üretime sokar, bu üretimle beraber insana da aşıyı yapma sürecini başlatırız. Bundan böyle de hastalarımızın sayısını ciddi manada düşürür ve şifa kaynağı olacağına inandığımız bu aşılarla da geleceğimizi teminat altına almış oluruz.”

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