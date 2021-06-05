​Yerli aşıya güven tam

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerli aşı açıklaması: Sadece ülkemiz için değil, tüm dünyayla paylaşmaya hazırız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cuma namazı nı Üsküdar 'daki Hz. Ali Camii 'nde kıldı. Namaz çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, koronavirüs aşısında yaşanan patent tartışmalarına ilişkin önemli mesajlar verdi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'İlim tüm insanlığın ortak malıdır. İlimde kıskançlık olmaz. Bu konuda da hele hele insanlığın sağlığı ile alakalı bu konuda bunu biz ürettik kimseye vermeyiz mantığı yanlış bir yaklaşımdır.



Şimdi de Rus aşısı Sputnik ile alakalı olarak da Sayın Putin ile görüşmelerimizi yaptık. Oradan da çok ciddi oranda aşı ülkemize alacağız ve daha sonra da Türkiye'de ortak üretime gireceğiz.



Ülkemizde ciddi ve yoğun bir çalışma var eylül, ekim aylarına yetiştirmeye çalıştığımız bu çalışmayla da yerli aşımızı yapacağız. Biz bunları da sadece ülkemizde kullanmak değil, tüm dünyada nereden bir talep varsa hepsiyle de paylaşmaya hazır olduğumuzu söylemiş olayım.' ifadelerini kullandı.