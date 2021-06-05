Koronavirüs Yerli aşıya güven tam
TÜRKİYE

Yerli aşıya güven tam

Koronavirüse karşı geliştirilen yerli VLP aşısından sevindirici haberler gelmeye devam ediyor. Faz-2 aşaması için gün sayan yerli aşı ekibinden Doç. Halil Kara, Faz-1 sonuçları için “Piyasada kullanılan Kovid-19 aşıları kadar güvenli olduğunu tespit ettik” dedi. Kara, vatandaşları gönüllü olmaya çağırdı. Yerli aşıda gönüllü olanlardan Ebru. B, “Doktorlarımıza güvenimiz sonsuz” dedi. Serkan Ç. ise “Çalışmaların başında Türk bilim insanları olması güç veriyor” diye konuştu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Yerli aşıya güven tam
Fotoğraf: Arşiv

MUHAMMED KURTAR

Türkiye’de Kovid-19’a karşı geliştirilen virüs benzeri parçacıklara (VLP) dayalı aşının Faz-2 aşamasına gönüllü olanlar “Türk bilim insanlarına güvenimiz” tam derken, uzmanlar da gönüllüğün milli bir görev olduğuna dikkat çekti. Ankara Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Klinik Araştırma Merkezi’nde çalışmaları süren VLP aşısının Faz-2 çalışmaları için 4 bini aşkın kişi gönüllü oldu. Klinik Araştırma Merkezi’nden Doç. Halil Kara, gönüllüler Serkan Ç. ve Ebru B. Yeni Şafak’a süreci anlattı.

Ebru B.
Ebru B.

Serkan Ç.
Serkan Ç.

Üçüncü doz yerli olacak
KORONAVİRÜS
Üçüncü doz yerli olacak

ELİMİ TAŞIN ALTINA KOYDUM

Gönüllülerden Ebru B. gönüllü olma gerekçesini “Ortada bir taş var ve bu taşı kaldırmak için el birliğiyle elimizi taşın altına koymak zorundayız. Türk doktorlarımıza güvenimiz sonsuz. Bu kapıdan içeri girerken hiçbir ön yargı ile girmedim, tamamen bilime destek olmak amacıyla geldim” sözleriyle anlattı.

YERLİ ÜRETİM İÇİN ŞART

  • Gönüllü Serkan Ç. de “Yurt dışı menşeli aşılarda ülkelerin arasında problemler çıktığını, sorunlar olduğunu ve aşıların yetersiz olduğunu, insanların Kovid-19 aşısında seçimler yaptıklarını gördüm. Üniversiteden bir arkadaşımla sohbet esnasında arkadaşım VLP Kovid-19 yerli aşısından ve gönüllü arandığından bahsetmişti. Faz-2 çalışmalarında başvurmaya karar verdim. Gönüllü olacağımı duyan arkadaşlarımdan bazıları bilime destek olmak için gönüllü olurken bazı arkadaşlarım beni engellemeye çalıştı. Beni engellemeye çalışan arkadaşlarıma ve çevremdeki insanlara ‘6-8 ay sonra aynı aşıyı siz de olacaksınız’ diyorum. Çalışmaların başında Türk bilim insanları olduğundan benim için güven arz etti. Gönüllülüğü teşvik etmek için okulumdaki öğrenci gruplarına mesajlar attım. Gönüllü olmazsak yerli aşı belki de söz konusu bile olmayacak” diye konuştu.

Yerli aşıda sevindiren gelişme: Faz-2'de beklediğimizin üstünde çok daha iyi sonuçlar elde ettik
KORONAVİRÜS
Yerli aşıda sevindiren gelişme: Faz-2'de beklediğimizin üstünde çok daha iyi sonuçlar elde ettik

Fahrettin Koca
Fahrettin Koca

30 milyon dozu geçtik

  • Türkiye genelinde uygulanan aşı miktarı 30 milyonu aştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter paylaşımında, “Nüfusumuzun üçte birinden fazla doz aşı uygulanmış oldu” dedi. Bakanlık verilerine göre, uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı dün saat 19.45 itibarıyla 30 milyon 138 bin 368’e ulaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerli aşı açıklaması: Sadece ülkemiz için değil, tüm dünyayla paylaşmaya hazırız
OYNAT 01:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerli aşı açıklaması: Sadece ülkemiz için değil, tüm dünyayla paylaşmaya hazırız
Cumhurbaşkanı 'daki 'nde kıldı. Namaz çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, koronavirüs aşısında yaşanan patent tartışmalarına ilişkin önemli mesajlar verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'İlim tüm insanlığın ortak malıdır. İlimde kıskançlık olmaz. Bu konuda da hele hele insanlığın sağlığı ile alakalı bu konuda bunu biz ürettik kimseye vermeyiz mantığı yanlış bir yaklaşımdır.

Şimdi de Rus aşısı Sputnik ile alakalı olarak da Sayın Putin ile görüşmelerimizi yaptık. Oradan da çok ciddi oranda aşı ülkemize alacağız ve daha sonra da Türkiye'de ortak üretime gireceğiz.

Ülkemizde ciddi ve yoğun bir çalışma var eylül, ekim aylarına yetiştirmeye çalıştığımız bu çalışmayla da yerli aşımızı yapacağız. Biz bunları da sadece ülkemizde kullanmak değil, tüm dünyada nereden bir talep varsa hepsiyle de paylaşmaya hazır olduğumuzu söylemiş olayım.' ifadelerini kullandı.

75 gün sonra vefat sayısı 100’ün altında

  • Dün gerçekleştirilen 224 bin 681 Kovid-19 testi sonucunda, 552’si hasta olmak üzere 6 bin 169 kişinin testi pozitif çıktı, 94 kişi hayatını kaybetti. Böylece en son 20 Mart’ta 95 olarak kayıtlara geçen günlük vefat sayısı, 75 gün sonra tekrar 100’ün altına inerek 94 kişi olarak kayıtlara geçti. 7 bin 617 kişinin de Kovid-19 tedavisi ya da karantinası sona erdi.

Halil Kara
Halil Kara

Gönüllü olmak milli görevimiz

VLP aşısında başarıyla ilerlediklerini kaydeden Doç. Kara, “Türk hekimleri insanımızın sağlığını riske atacak hiçbir çalışmanın içinde bulunmaz, insan sağlığını riske etmez. VLP Kovid-19 aşısının Faz-1 çalışmalarında piyasada kullanılan Kovid-19 aşıları kadar güvenli olduğunu tespit ettik. Gönüllülük milli bir görev ve gönül rahatlığı ile gönüllü olabilirsiniz” çağrısında bulundu.

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