Koronavirüs Yerli koronavirüs aşısında son durum Faz-2nin ikinci doz uygulaması devam ediyor
TÜRKİYE

Yerli koronavirüs aşısında son durum: Faz-2'nin ikinci doz uygulaması devam ediyor

Türkiye'de koronavirüse karşı geliştirilen yerli aşılar arasında insan deneyleri başlayan ilk aşı olan Kayseri Erciyes Üniversitesi'nin (ERÜ) geliştirdiği Covid-19 aşısında Faz-2 çalışmaları kapsamında gönüllere ikinci doz uygulaması devam ediyor.

Haber Merkezi DHA
Faz-2 çalışmaları kapsamında ilk doz 10 Şubat’ta gönüllülere uygulandı .
Faz-2 çalışmaları kapsamında ilk doz 10 Şubat’ta gönüllülere uygulandı .

ERÜ bünyesindeki Aşı Araştırma ve Geliştirme Merkezi ile İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi'nce koronavirüse karşı geliştirilen ve Sağlık Bakanlığı ile Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı tarafından desteklenen Covid-19 yerli aşısının Faz-1 çalışması, 44 gönüllü üzerinde yapıldı.

İnaktif aşının Faz-2 çalışmaları ise 10 Şubat’ta başladı.

NİSAN AYINDA TAMAMLANACAK

Faz-2'nin 12 Mart'ta tamamlanan ilk doz uygulaması 250 gönüllüye yapıldı.

Faz-2 kapsamında ikinci doz uygulama ise 10 Mart’ta başladı. İkinci doz aşı uygulaması devam ediyor. Bugüne kadar yapılan çalışmalarda herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı belirtildi. Faz-2 çalışmasının nisan ayı ortasında tamamlanmasının beklendiği bildirildi.

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Yerli aşıda ilk doz gönüllüye uygulandı
OYNAT 00:41
Yerli aşıda ilk doz gönüllüye uygulandı
Kayseri'de Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Aşı Araştırma ve Geliştirme Merkezi'nde (ERAGEM), koronavirüse karşı geliştirilen yerli ve milli inaktif aşısının Faz- 2 çalışmaları kapsamında ilk doz uygulamasına başlandı.

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