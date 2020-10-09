Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Koronavirüs Yerli koronavirüs ilacında sona gelindi Sadece ülkemize değil tüm dünyaya derman olabilecek bir ilaç
TÜRKİYE

Yerli koronavirüs ilacında sona gelindi

Yerli koronavirüs ilacında sona gelindi: Sadece ülkemize değil tüm dünyaya derman olabilecek bir ilaç

Ankara'da 3 üniversite ile işbirliğinde çalışmaları sürdürülen Kovid-19 ilacında sona gelindi. 'CNT002' isimli molekülden oluşturulan ilacın faz-2, faz-3 çalışmasında, 3 ay içinde hasta alımının tamamlanarak ilk sonuçların elde edilmesi planlanıyor. Firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Ersin Erfa, "Sonuçlar çıktıktan sonra bilimsel otoriteler tarafından onaylanırsa sadece ülkemize değil tüm dünyaya derman olabilecek bir ilacı Türkiye'de üretmeye başlamış olacağız" dedi.

Haber Merkezi DHA
'CNT 002' isimli molekülden üretilen Covid-19 tedavisinde kullanılabilecek ilacın faz-2 ve faz-3 çalışmaları 3 ayda tamamlanacak.
'CNT 002' isimli molekülden üretilen Covid-19 tedavisinde kullanılabilecek ilacın faz-2 ve faz-3 çalışmaları 3 ayda tamamlanacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın, geçen salı günü ziyaret ettiği Ankara'daki Centurion İlaç'ın 75 kişilik ekip ile Kovid-19'a yönelik yürüttüğü yerli ve milli ilaç çalışmalarının yapıldığı laboratuvarı görüntülendi. 3 üniversite ile işbirliğinde yürütülen çalışma kapsamında bir ay içinde yaklaşık 100 hasta üzerinde ilacın insan deneylerine başlanacak. Klinik çalışmalarda kullanılmak üzere 20 bin adet Kovid-19 ilacı üretildi.

'CNT 002' isimli molekülden üretilen Covid-19 tedavisinde kullanılabilecek ilacın faz-2 ve faz-3 çalışmaları 3 ayda tamamlanacak. Faz çalışmaları tamamlanıp gerekli izinler alındıktan sonra ise yılda 25 milyon adet ilaç üretilebilecek.

Yerli ilaç firması açıkladı: Koronavirüs hastalarına verilen ilacı Türkiye'de özel izinle ürettik
KORONAVİRÜS
Yerli ilaç firması açıkladı: Koronavirüs hastalarına verilen ilacı Türkiye'de özel izinle ürettik

DHA

"Akciğer semptomlarını ortadan kaldırıyor"

Centurion Pharma Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Ersin Erfa, Kovid-19 ile birlikte yerli aşının öneminin görülmüş olduğunu söyledi.

Covid-19'un tedavi protokolünde yazan bazı ilaçların da üretimini yaptıklarını kaydeden Erfa, Kovid-19'a ilişkin iki ayrı ilaç çalışmalarının olduğunu kaydetti.

DHA

Bakan Varank: Kovid-19'a karşı çok önemli bir ilacı ürettik
KORONAVİRÜS
Bakan Varank: Kovid-19'a karşı çok önemli bir ilacı ürettik

Projeye mart ayında başladıklarını anlatan Erfa, "Kovid-19'u tedavi edici, özellikle akciğer semptomlarını tedavi edici molekül üzerinde çalışıyoruz. İnsanlığa umut olacak, tedavi edici ilacı çıkarmayı ümit etmekteyiz. 3 ay içerisinde ilk sonuçları almış olacağız. 'CNT002' protokolünde faz-2'ye geldik. Faz-2, faz-3'ü beraber yürütmeyi hedefliyoruz. Önümüzdeki ay itibarıyla ilk hastaları almayı hedefliyoruz. 3 ay içerisinde sonuçlar çıkmış olacak. Sonuçlar çıktıktan sonra bilimsel otoriteler tarafından onaylanırsa, sadece ülkemize değil tüm dünyaya derman olabilecek bir ilacı Türkiye'de üretmeye başlamış olacağız" diye konuştu.

DHA

"Patent hazırlıklarımızı tamamladık"

Erfa, plazma tedavisinin tamamen antikordan geliştirilen, yani Kovid-19 geçiren ve kanında virüse karşı geliştirilmiş savunma elemanları yani antikorlar bulunan insanlardan alınan plazmanın, Kovid-19 tedavisine ihtiyaç duyan yeni hastalara verilmesi prensibine dayanan bir tedavi olduğunu kaydetti.

Erfa, "Diğeri ise akciğerdeki hasarı ortadan kaldıran, iyileşme sürecini başlatan ve kısaltan bir tedavi protokolü. Üretilecek ilaçların tamamı yerli ve milli olacak. 'CNT002' molekülümüz ile ilgili patent hazırlıklarımız tamamladık. Umarım en yakın zamanda patentimizi alacağız. Sağlık sistemimizin ne kadar doğru çalıştığını ve diğer ülkelere göre ne kadar ileri seviyede olduğumuzu görmüş bulunuyoruz. Bu noktada başta sağlık bakanımız olmak üzere sağlık çalışanlarına, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

DHA

"4 yıl içinde yerli aşıyı kazandıracağız"

Erfa, su çiçeği aşısı ile yerli aşı projesini de başlatacaklarını kaydederek, "Bu noktada tüm teknoloji ve alt yapı donanımına hazırız. Su çiçeği aşısı dünyada en çok tüketilen ve değer olarak da oldukça pahalı olan bir aşı olduğu için de ülkemiz ithalat yaptığından bu aşıyı yüzde yüz, antijenden itibaren Türkiye'de üretme hedefindeyiz. Yaklaşık 4 yıl içerisinde yerli aşıyı ülkemize kazandıracağız. Aynı zamanda hepatit A, hepatit B, kuduz aşısı ve grip aşısı konusunda da çalışmalarımızı tamamlamış durumdayız. Bu noktada bakanlığımızdan 'başlayın' emrini beklemekteyiz. 2024 yılında ilk yerli canlı aşımızı, su çiçeği hücresi aşımızı üretmiş olmayı hedefliyoruz" dedi.

DHA

'Biyobenzer üretim hattı kurma hayalimiz var"

Erfa, biyoteknolojik ilaçların çağın kronik hastalıklarının en önemli tedavi edici özelliklerinden olduğuna işaret ederek, "Ülkemize, hücreden başlayan bir biyobenzer üretim hattı kurma hayalimiz var. Bunun altyapı çalışmalarını tamamladık, yatırımlarımız başladı. Yaklaşık 2 yıl içerisinde 10 biyobenzer ürünü üretir hale geleceğiz. Bunlar özellikle kronik hastalıkların tedavisinde, kanserde, karaciğer hastalıklarında kullanılabilecek ilaçlar olacak. Hem yerli üretiyor olacağız hem ihracat potansiyeli olacak hem de ithalatın önüne geçmiş olacağız. 2 yıl içerisinde bunu başarmış olacağız" şeklinde konuştu.


Erfa, Bakan Varank'ın ziyaretinden çok mutlu olduklarını da ifade ederek, "Sayın Bakanın ziyaretinden onur duyduk, bizi motive etti. Çalışmalarımız hızlandırmak yönünde moralimiz oldukça yükseldi. Covid-19 ile ilgili projelerimizle ilgili görüş alışverişinde bulunduk" dedi.

Abone Ol Google News
Jet SİHA geliyor

Jet SİHA geliyor

​Savaş uçakları tarihe karışabilir.
Ölüm riski var

Ölüm riski var

Dünyada en sık yapılan ameliyatlardan biri.
AİHM, FETÖ elebaşı Gülenin, 2015teki tekzip taleplerinin reddedilmesiyle hak ihlali yapıldığına ilişkin 6 başvurusunu kabul edilemez buldu

Ukrayna ve Türkiye 'tamamlayıcı işbirliğine' yöneldi.

​Azerbaycan-Ermenistan çatışmasında kritik detay.
Geçmiş olsun<br>bile demediler

Geçmiş olsun
bile demediler

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer'den davacı oldu.

​Fiyatlar 110 bin TL'den başlıyor..
Milyonlarca araç sahibi bekliyordu

Milyonlarca araç sahibi bekliyordu

​Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum müjdeyi duyurdu.
15 kilometre kuyruk oluştu

15 kilometre kuyruk oluştu

​Ermeniler Türk TIR'larına saldırıyor, taş atıp tehdit ediyor.
Artık dokunulacak

Artık dokunulacak

​Cinsel saldırı suçlamasıyla fezleke hazırlanmıştı.
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Gündüz: Okullarda düzensiz kalabalıkların oluşması engellenmeli
Gündem

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Gündüz: Okullarda düzensiz kalabalıkların oluşması engellenmeli

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Başhekimi ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Murat Gündüz, pandemi döneminde okulların açılmasıyla birlikte en önemli noktanın düzensiz kalabalıkların engellenmesi olduğunu bildirdi. Gündüz, "Okul çıkış saatlerinde tek kapıdan bütün öğrencilerin aynı anda çıkması düzensiz kalabalıklara yol açmak, mesafe kuralını ihlal etmek anlamına gelebilir. Okulların birden fazla kapıları varsa öğrencileri farklı kapılara yönlendirebilirler ya da bir sıralamayla okul çıkışları üçer dakika beşer dakika aralıklarla yapılabilir" dedi.
İstanbul İl Sağlık Müdürü'nden kritik uyarı: Pozitif hasta sayımız yükselme trendinde
Gündem

İstanbul İl Sağlık Müdürü'nden kritik uyarı: Pozitif hasta sayımız yükselme trendinde

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, kentte eylülün ikinci haftasından itibaren düşme eğiliminde olan pozitif vaka sayısının son hafta yükselme trendinde olduğunu belirterek vatandaşları uyardı.
'İkinci eş alın' çağrısıyla tepki çeken Ali Edizer, tabiplik görevinden de açığa alındı
Gündem

'İkinci eş alın' çağrısıyla tepki çeken Ali Edizer, tabiplik görevinden de açığa alındı

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarda "Eşinizi aldatmayın. Bir başkasını seviyorsanız, onu da alın" sözleriyle infilae neden olan Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Ali Edizer'in sözleşmesi feshedilmişti. Sözleri tepki toplayan Edizer, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın talimatıyla tabiplik görevinden de açığa alındı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.