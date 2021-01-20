Yerli Kovid-19 aşı çalışmasında Faz-2 için üretim başladı

Kayseri'de Erciyes Üniversitesi'nde Kovid-19’a karşı geliştirilen yerli aşı çalışmaları sürüyor. Bugünkü köşe yazısında aşı çalışmasına ilişkin projeyi yürüten ekipten aldığı bilgiyi paylaşan HaberTürk yazarı Muharrem Sarıakaya, Faz-2 aşamasına geçilmesi için üretime dün itibarıyla başlandığını yazdı.
Aşı çok daha güçlü hale getirildikten sonra az-2 aşamasına geçilirken, bundan sonraki aşamada Prof. Dr. Aykut Özdağrendeli ve ekibi, Koçak Farma şirketinde ürettikleri inaktif aşının, Faz-2 çalışmasında uygulanması için gereken şişelenme sürecinin tamamlanmasını da gözetleyecek.
- İlk aşama başarıyla geçilmiş; 44 kişi üzerinde yapılan denemelerde yeterli koruyucu antikor geliştiği görülmüştü.