Koronavirüs Yerli Kovid-19 aşı çalışmasında Faz-2 için üretim başladı
TÜRKİYE

Yerli Kovid-19 aşı çalışmasında Faz-2 için üretim başladı

Erciyes Üniversitesi'nde Kovid-19’a karşı geliştirilen yerli aşıda, Faz-2 aşaması için üretime başlandı. İlk aşamada, 44 kişi üzerinde yapılan denemelerde yeterli koruyucu antikor geliştiği görülmüştü. İnaktif aşının, Faz-2 çalışmasında uygulanması için gereken şişelenme sürecinin tamamlanması hedefleniyor.

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Kayseri'de Erciyes Üniversitesi'nde Kovid-19’a karşı geliştirilen yerli aşı çalışmaları sürüyor. Bugünkü köşe yazısında aşı çalışmasına ilişkin projeyi yürüten ekipten aldığı bilgiyi paylaşan HaberTürk yazarı Muharrem Sarıakaya, Faz-2 aşamasına geçilmesi için üretime dün itibarıyla başlandığını yazdı.

Aşı çok daha güçlü hale getirildikten sonra az-2 aşamasına geçilirken, bundan sonraki aşamada Prof. Dr. Aykut Özdağrendeli ve ekibi, Koçak Farma şirketinde ürettikleri inaktif aşının, Faz-2 çalışmasında uygulanması için gereken şişelenme sürecinin tamamlanmasını da gözetleyecek.

  • İlk aşama başarıyla geçilmiş; 44 kişi üzerinde yapılan denemelerde yeterli koruyucu antikor geliştiği görülmüştü.

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KORONAVİRÜS
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