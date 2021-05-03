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Koronavirüs Yerli Kovid-19 aşısında Faz-3 aşaması iki hafta içinde başlıyor
TÜRKİYE

Yerli Kovid-19 aşısında Faz-3 aşaması iki hafta içinde başlıyor

Yerli Kovid-19 aşısına yönelik açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aşının gönüllülere yapılan Faz-2 uygulamaları bitti. Faz-3 aşamasına 1-2 hafta içerisinde geçilecek. Başarılı bir şekilde bu süreç devam ederse eylül ayında bu aşının kullanıma geçebileceğini söylemek istiyorum" dedi.

Haber Merkezi AA
Yerli Kovid-19 aşısında Faz-3 aşaması iki hafta içinde başlıyor
Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Erciyes Üniversitesi'nin Faz-2 aşaması biten Kovid-19 aşı çalışmasına ilişkin bildiler verdi.

Eylülde kullanılmaya başlanabilir

Aşının gönüllülere yapılan Faz-2 uygulamalarının bittiğini belirten Bakan Koca, "Şu an değerlendirmeleri yapılıyor. Faz-3 aşamasına 1-2 hafta içerisinde geçilmiş olacak. Eğer bizim planladığımız şekliyle, başarılı bir şekilde bu süreç devam ederse eylül ayında bu aşının kullanıma geçebileceğini söylemek istiyorum" dedi.

Faz-3 birçok merkezde planlandı

Aşının Faz-3 planlamasına da değinen Koca, "Bu aşının faz-3 çalışması da birçok merkezde, şehir hastanesi dahil olmak üzere ülkede birçok merkezde ve yurt dışında olmak üzere planlandı" ifadelerini kullandı.

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