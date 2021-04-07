Koronavirüs Yerli sprey aşıda iyi bir aşamaya gelindi
TÜRKİYE

Yerli sprey aşıda son durum

Yerli sprey aşıda iyi bir aşamaya gelindi

Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız, Gazi Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi ve ODTÜ olmak üzere 4 üniversitenin içinde olduğu burundan sprey olarak uygulanacak Kovid-19 aşısında iyi bir aşamaya gelindiğini söyledi.

Haber Merkezi DHA
Yerli sprey aşıda son durum
Sprey aşı

Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yıldız, Rektörlükte düzenlediği basın toplantısında üniversitenin kuruluşunun 95’inci yılı kapsamında gerçekleşecek etkinliklerle ilgili bilgi verdi.

Yıldız, '95'inci yılda, 95 etkinlik, 95 eser' mottosuyla faaliyetlerini başlattıklarını belirterek, "İlk 3 ayda seminerler, sempozyumlar, paneller, anma programları gibi 106 faaliyet gerçekleştirdik. Biz koyduğumuz hedefi 3 ayda tamamlamış olduk. 95 eseri de e-eser olarak bütün fakültedeki, yüksekokullarımızdaki hocalarımızdan 95'inci yıla ithafen eserlerinden birkaç tanesini bu faaliyetlere karşılıksız olarak hediye etmeleri talebinde bulunduk. Onlar da kabul ettiklerini bildirdikleri takdirde biz bu eserleri kitap formatına getirip web sayfamızda erişime koyacağız" dedi.

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"Bilim Kurulu kararına göre belirleyeceğiz"

Kovid-19 sürecindeki eğitim öğretim faaliyetlerine ilişkin de bilgi veren Yıldız, tıp fakültesinin 4, 5 ve 6’ncı sınıf, diş hekimliği fakültesinin 4 ve 5’inci sınıf ve hemşirelik bölümü öğrencilerinin aşılanarak yüz yüze eğitimlerine devam ettiklerini söyledi. Yıldız, "Onun dışındaki bütün bölümlerimizin hepsi uzaktan eğitim olarak devam ediyorlar. Önümüzdeki dönemle ilgili öngörümüz şu anda yok. O zamana yaklaştığımızda bilim kurulumuzun vereceği karara göre bizde üniversite senatosu olarak hibrit yöntemini mi, uzaktan eğitim yöntemini mi belirleyeceğiz, onu açıklayacağız" diye konuştu.

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"Burun spreyi aşısı iyi bir aşamada"

Prof. Dr. Yıldız, ODTÜ, Hacettepe, Ankara ve Gazi Üniversitelerinden bilim insanlarının içinde yer aldığı burundan sprey olarak uygulanacak 'intranazal' Covid-19 aşısına ilişkin ise "4 üniversite olarak böyle bir faaliyet içerisindeyiz. İyi bir aşamaya geldiği bilgisi elimizde var. Ümit ediyoruz ki üniversitemizin de içinde olduğu Covid-19’u engelleyecek bu burun spreyi çalışması tamamlanır. Üniversitemizin için de önemli bir faaliyet olmuş olur" dedi.

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