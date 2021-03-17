Yirmi ülke AstraZeneca’yı askıya aldı Yirmi ülke AstraZeneca’yı askıya aldı Oxford-AstraZeneca aşısının kullanımı, Fransa, Almanya ve İtalya’nın ardından tedbir amaçlı olarak İsveç’te de durduruldu. Kanda pıhtılaşma şüphesiyle AstraZeneca aşısını askıya alan ülkelerin sayısı 20’ye çıktı. Dünya Sağlık Örgütü, aşının kullanımına yine de devam edilmesi çağrısında bulundu.

Haber Merkezi 17 Mart 2021, 00:00 Son Güncelleme: 17 Mart 2021, 05:22 Yeni Şafak