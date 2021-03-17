Yirmi ülke AstraZeneca’yı askıya aldı

Dünya genelinde Oxford/AstraZeneca’nın Kovid-19’a karşı ürettiği aşıya karşı endişe yayılıyor. Son olarak İsveç de tedbir amaçlı olarak aşının kullanımını durdurdu. Böylelikle, AstraZeneca aşısının kullanımını durduran ülkelerin sayısı 20’ye yükseldi.
İHTİYATİ TEDBİR
- Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca tarafından geliştirilen Kovid-19 aşısının kan pıhtılaşmasına neden olduğu şüphesiyle kullanımını durduran ülkelerin sayısı artıyor. Son olarak İsveç, aşının kullanımını geçici olarak durdurdu. İsveç Halk Sağlığı Kurumundan Epidemiyolog Anders Tegnell, “Karar bir ihtiyati tedbirdir. Avrupa İlaç Ajansı’nın (EMA) yapacağı araştırma sonuçlanana kadar aşının kullanımını durdurduk” dedi. EMA aşıya dair nihai kararını perşembe günü açıklayacak.
AVRUPA DIŞINA SIÇRADI
Böylelikle AstraZeneca aşısının kullanımını durduran ülkelerin sayısı 20’ye yükseldi. Avrupa’da Almanya, Avusturya, İspanya, Hollanda, İtalya, İrlanda, Bulgaristan, Norveç, İzlanda, Romanya, İspanya, Slovenya, Danimarka, Estonya, Litvanya, Letonya, Portekiz ve Lüksemburg aşının kullanımını durdururken, Avrupa dışında ise Endonezya yan etkisine ilişkin inceleme sürecinin devam etmesi nedeniyle aşının kullanımını askıya almış durumda.
‘ÖYLE BİR BULGU YOK’
- AstraZeneca, güvenlik analizlerinde aşının kanda pıhtılaşmaya yol açtığına ilişkin bir bulguya ulaşmadıklarını, klinik çalışmalarda da bu yönde bir eğilim gözlemlemediklerini savunuyor. Avrupa İlaç Ajansı da, aşının faydalarının risklerinden fazla olduğunu bildirmişti. Dünya Sağlık Örgütü, “kimsenin aşıdan ölmediğini” söyleyerek, aşının kullanımına devam edilmesi çağrısında bulunmuştu.