Koronavirüs Yirmi ülke AstraZenecayı askıya aldı
DÜNYA

Yirmi ülke AstraZeneca’yı askıya aldı

Yirmi ülke AstraZeneca’yı askıya aldı

Oxford-AstraZeneca aşısının kullanımı, Fransa, Almanya ve İtalya’nın ardından tedbir amaçlı olarak İsveç’te de durduruldu. Kanda pıhtılaşma şüphesiyle AstraZeneca aşısını askıya alan ülkelerin sayısı 20’ye çıktı. Dünya Sağlık Örgütü, aşının kullanımına yine de devam edilmesi çağrısında bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Dünya genelinde Oxford/AstraZeneca’nın Kovid-19’a karşı ürettiği aşıya karşı endişe yayılıyor. Son olarak İsveç de tedbir amaçlı olarak aşının kullanımını durdurdu. Böylelikle, AstraZeneca aşısının kullanımını durduran ülkelerin sayısı 20’ye yükseldi.

İHTİYATİ TEDBİR

  • Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca tarafından geliştirilen Kovid-19 aşısının kan pıhtılaşmasına neden olduğu şüphesiyle kullanımını durduran ülkelerin sayısı artıyor. Son olarak İsveç, aşının kullanımını geçici olarak durdurdu. İsveç Halk Sağlığı Kurumundan Epidemiyolog Anders Tegnell, “Karar bir ihtiyati tedbirdir. Avrupa İlaç Ajansı’nın (EMA) yapacağı araştırma sonuçlanana kadar aşının kullanımını durdurduk” dedi. EMA aşıya dair nihai kararını perşembe günü açıklayacak.

AVRUPA DIŞINA SIÇRADI

Böylelikle AstraZeneca aşısının kullanımını durduran ülkelerin sayısı 20’ye yükseldi. Avrupa’da Almanya, Avusturya, İspanya, Hollanda, İtalya, İrlanda, Bulgaristan, Norveç, İzlanda, Romanya, İspanya, Slovenya, Danimarka, Estonya, Litvanya, Letonya, Portekiz ve Lüksemburg aşının kullanımını durdururken, Avrupa dışında ise Endonezya yan etkisine ilişkin inceleme sürecinin devam etmesi nedeniyle aşının kullanımını askıya almış durumda.

‘ÖYLE BİR BULGU YOK’

  • AstraZeneca, güvenlik analizlerinde aşının kanda pıhtılaşmaya yol açtığına ilişkin bir bulguya ulaşmadıklarını, klinik çalışmalarda da bu yönde bir eğilim gözlemlemediklerini savunuyor. Avrupa İlaç Ajansı da, aşının faydalarının risklerinden fazla olduğunu bildirmişti. Dünya Sağlık Örgütü, “kimsenin aşıdan ölmediğini” söyleyerek, aşının kullanımına devam edilmesi çağrısında bulunmuştu.
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