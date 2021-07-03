Yolculuktan önce aşı

Türkiye’nin Kovid-19’la mücadelesi kapsamında yürütülen aşı seferberliği tüm hızıyla sürüyor. Sağlık Bakanlığı koordinesinde süren aşı çalışmalarıyla 18 yaş üstü tüm vatandaşlara ulaşılmaya çalışılıyor.

KONYA YHT GARI

İZMİR ADNAN MENDERES HAVALİMANI

KORONAVİRÜS Üçüncü dozla direnç artacak: Hatırlatma dozu aşılardan olunabilir

RANDEVUYA GEREK YOK

Ulaşım için kullanılan merkezlere aşı merkezleri kuruluyor. Bu kapsamda Konya Yüksek Hızlı Tren (YHT) Garı’nda, İl Sağlık Müdürlüğü aşı ekipleri tarafından yolcu bekleme salonunda aşı merkezi oluşturuldu. Vatandaşlar, tren garında ara ara yapılan anonslarla aşı uygulama merkezine yönlendirilerek randevusuz aşı olabiliyor. Tren garında kurulan merkezde yolcular ve gar çalışanlarının yanı sıra isteyen tüm vatandaşlar aşı olabiliyor. Eskişehir Tren Garın’da da kurulan aşı standında, TCDD çalışanları ile trenle seyahat eden yolcular aşılanıyor.

YENİKAPI MARMARAY İSTASYONU

İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI

KORONAVİRÜS İstanbul'da 9 milyon 173 bin 697 doz Kovid-19 aşısı yapıldı

FIRSAT AYAĞIMIZA GELDİ

İstanbul’da ise Sabiha Gökçen Havalimanı’nda ve Yenikapı Marmaray İstasyonlarında aşı merkezi kuruldu. Sabiha Gökçen Havalimanı’ndaki merkezde, aşı hakkı bulunan havalimanı personeli ve yolcular Kovid-19 aşılarını yaptırabilecek. Yoğun ilgi gösterilen aşı merkezi, 7 gün boyunca 10.00-16.30 saatleri arasında hizmet verecek. Yenikapı Marmaray İstasyonu’ndaki merkezde ise istasyon içerisinde oluşturulan odada aşı kayıt işleminin ardından vatandaşların aşıları yapıldı. İlk doz aşısını vurulan 87 yaşındaki Mehmet İhsan Güneş, şimdiye kadar aşı randevusu alamadığını belirterek, “Fırsat ayağımıza kadar gelmiş aşımızı olduk” dedi. İzmir’de de Adnan Menderes Havalimanı’nda aşı standı kuruldu.