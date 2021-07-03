Koronavirüs Yolculuktan önce aşı
TÜRKİYE

Yolculuktan önce aşı

Koronavirüsle mücadele kapsamında aşı uygulaması Türkiye genelinde AVM’ler, tren istasyonları ve havalimanlarında tüm hızıyla sürüyor. İstanbul’da Sabiha Gökçen Havalimanı’nda ve Yenikapı Marmaray istasyonunda da aşı merkezi kuruldu. 87 yaşındaki Mehmet İhsan Güneş, “Anonsu duyunca ‘bunu kaçırmayayım’ dedim” diye konuştu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yolculuktan önce aşı
İstanbul’da Sabiha Gökçen Havalimanı’nda ve Yenikapı Marmaray İstasyonlarında aşı merkezi kuruldu.

Türkiye’nin Kovid-19’la mücadelesi kapsamında yürütülen aşı seferberliği tüm hızıyla sürüyor. Sağlık Bakanlığı koordinesinde süren aşı çalışmalarıyla 18 yaş üstü tüm vatandaşlara ulaşılmaya çalışılıyor.

KONYA YHT GARI
KONYA YHT GARI

İZMİR ADNAN MENDERES HAVALİMANI
İZMİR ADNAN MENDERES HAVALİMANI

Üçüncü dozla direnç artacak: Hatırlatma dozu aşılardan olunabilir
KORONAVİRÜS
Üçüncü dozla direnç artacak: Hatırlatma dozu aşılardan olunabilir

RANDEVUYA GEREK YOK

  • Ulaşım için kullanılan merkezlere aşı merkezleri kuruluyor. Bu kapsamda Konya Yüksek Hızlı Tren (YHT) Garı’nda, İl Sağlık Müdürlüğü aşı ekipleri tarafından yolcu bekleme salonunda aşı merkezi oluşturuldu. Vatandaşlar, tren garında ara ara yapılan anonslarla aşı uygulama merkezine yönlendirilerek randevusuz aşı olabiliyor. Tren garında kurulan merkezde yolcular ve gar çalışanlarının yanı sıra isteyen tüm vatandaşlar aşı olabiliyor. Eskişehir Tren Garın’da da kurulan aşı standında, TCDD çalışanları ile trenle seyahat eden yolcular aşılanıyor.

YENİKAPI MARMARAY İSTASYONU
YENİKAPI MARMARAY İSTASYONU

İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI
İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI

İstanbul'da 9 milyon 173 bin 697 doz Kovid-19 aşısı yapıldı
KORONAVİRÜS
İstanbul'da 9 milyon 173 bin 697 doz Kovid-19 aşısı yapıldı

FIRSAT AYAĞIMIZA GELDİ

İstanbul’da ise Sabiha Gökçen Havalimanı’nda ve Yenikapı Marmaray İstasyonlarında aşı merkezi kuruldu. Sabiha Gökçen Havalimanı’ndaki merkezde, aşı hakkı bulunan havalimanı personeli ve yolcular Kovid-19 aşılarını yaptırabilecek. Yoğun ilgi gösterilen aşı merkezi, 7 gün boyunca 10.00-16.30 saatleri arasında hizmet verecek. Yenikapı Marmaray İstasyonu’ndaki merkezde ise istasyon içerisinde oluşturulan odada aşı kayıt işleminin ardından vatandaşların aşıları yapıldı. İlk doz aşısını vurulan 87 yaşındaki Mehmet İhsan Güneş, şimdiye kadar aşı randevusu alamadığını belirterek, “Fırsat ayağımıza kadar gelmiş aşımızı olduk” dedi. İzmir’de de Adnan Menderes Havalimanı’nda aşı standı kuruldu.

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