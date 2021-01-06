Koronavirüs Zoom etkisi Estetik ameliyatların sayısı pandemide patladı
DÜNYA

Zoom etkisi: Estetik ameliyatların sayısı pandemide patladı

ABD’li doktorlar, koronavirüs salgınında yüz yüze iletişimin terk edilmesinin estetik operasyonlarda artışa neden olduğunu açıkladı. Buna göre aylardır evden çalışan kişilerin bir kısmı, zoom üzerinden iş arkadaşlarıyla ya da aileleriyle bağlantı kurduklarında gördüklerini beğenmediklerine karar veriyor. Doktorlar, çene, kaş çatlakları, düşük göz kapakları, göğüs ve burun estetiklerine olan talep pandemi esnasında hiç olmadığı kadar yükseldiğini ifade ediyor.

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ABD’li doktorlar, koronavirüs pandemisi nedeniyle evden çalışmak zorunda kalan insanların “Zoom” benzeri görüntülü konuşma platformlarında kendi görünüşünü beğenmedikleri gerekçesiyle estetik operasyonlara başvurduklarını açıkladı.

"20 yıllık doktorluk hayatımda böylesini görmedim"

San Francisco'da yüz ve göğüs cerrahisi uzmanı olan Doktor Carolyn Chang, "20 yıllık kariyerim boyunca, hiç bu kadar çok insanın aynı anda yüz operasyonu geçirmek istediğini görmedim. Pandemi, bastırılmış talebin kapılarını açtı. Çünkü insanlar, birdenbire kendilerini Zoom'da gördüler ve kusurlarını fark etmeye başladılar. Hayatlarının ne zaman normale döneceğini de bilmiyorlar. Bu yüzden karantina dönemi, ayrıca onların operasyonlarını gizlice yaptırmasını sağlayıp gözlerden uzak iyileşebilecekleri bir fırsat dönemi” ifadelerini kullandı.

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En fazla talep yüz gerdirme

Bununla birlikte Chang, pandemi döneminde hastaların en çok yaklaşık 20 bin dolara mal olan yüz germe operasyonu için başvurduğunu söyledi.Chang’in, ismini vermek istemeyen 50 yaşındaki biyoteknoloji şirketicisi yöneticisi olan hastası, "Salgının başlarında Zoom'da kendime baktığımı ve 'Benimle dalga geçiyor olmalısın - bu düşündüğümden daha kötü' diye düşündüğümü hatırlıyorum. Bu yüzden yüzümü ve boynumu gerdirmeye karar verdim” diyerek operasyona nasıl karar verdiğini anlattı.

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Ameliyathaneler yaza kadar dolu

Diğer taraftan Palo Alto'da Silikon Vadisi’nde yer alan L&P Aesthetics adlı estetik merkezinin kurucuları olan Sachin Parikh ve David Lieberman, ABD’de bahar aylarında zorunlu olmayan tıbbi hizmetlerin devlet tarafından durdurulmasına rağmen, şu anda geçen yılın aynı dönemine kıyasla daha fazla hastaya sahip olduklarını söyledi.

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