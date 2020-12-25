Hayat Karadenizli vatandaşlar pandemide de burun estetiğine hız kesmeden devam ediyor Burnumuz maskeye sığmıyor
AKTÜEL

Karadenizli vatandaşlar pandemide de burun estetiğine hız kesmeden devam ediyor: Burnumuz maskeye sığmıyor

Karadenizli vatandaşlar pandemide de burun estetiğine hız kesmeden devam ediyor: Burnumuz maskeye sığmıyor

Dünyanın 8,8 santimetre ile Guinness Rekorlar Kitabı'na giren en uzun burunlu insanının da yaşadığı Karadeniz’de, son yıllarda burun estetiği ameliyatlarındaki artış, koronavirüs salgınına rağmen sürüyor. Kadınların yanı sıra erkeklerin de en çok tercih ettiği operasyonlar arasında burun estetiği ameliyatı yer alıyor. Kimi salgın döneminde evde dinlenme vakti bulacağı için estetik ameliyatına yönelirken, kimi de operasyon düşünmeyip, cerrahi maskedeki burnu kapatan telin Karadenizlilere özgü tasarlandığı esprisini yapıyor. Vatandaşlardan bazıları da burunlarının maskeye sığmadığı gerekçesiyle ameliyat masasına yatıyor.

Haber Merkezi DHA
8,8 santimetre ile Guinness Rekorlar Kitabı'na giren en uzun burunlu insanı.
8,8 santimetre ile Guinness Rekorlar Kitabı'na giren en uzun burunlu insanı.

Genetik olarak uzun burunları ile tanınan Karadenizliler, son yıllarda estetik ameliyatlarına yöneldi. Televizyon yarışmasında 2000 yılında 8,8 santimlik burnu ile birinci olup, Guinness Rekorlar Kitabı'na giren, en uzun burunlu Artvinli Mehmet Özyürek’in de yaşadığı Karadeniz’de, burun estetiği ameliyatlarında yaşanan artış, pandemiye rağmen devam ediyor. Bölgede estetik ameliyatların merkezi haline gelen Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Plastik ve Estetik Cerrahi Bölümü’nde 3 doktor, ayda yaklaşık 250 ameliyat gerçekleştiriyor.

'PETEK DİNÇOZ BURNU' REVAÇTA

Karadenizli kadınların estetik ameliyatında tercihi ise şarkıcı Petek Dinçöz'ün burnu oluyor. Hastalara, yüz şekline uygun, bilgisayar ortamında tasarlanan burun estetikleri uygulanıyor. Kadınların yanı sıra erkeklerin de en çok tercih ettiği operasyon, burun ameliyatı oluyor. Kimi salgın dönemini fırsat bilip, evde dinlenme vakti bulacağı için estetik ameliyatına yönelirken, kimi de operasyon düşünmeyip, cerrahi maskedeki burnu kapatan telin Karadenizlilere özgü tasarlandığı esprisini yapıyor.

Hastane ortamlarında koronavirüse yakalanma riski ne kadar yüksek?
KORONAVİRÜS
Hastane ortamlarında koronavirüse yakalanma riski ne kadar yüksek?

‘EN ÇOK TERCİH BURUN AMELİYATI’

KTÜ Tıp Fakültesi Plastik ve Estetik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Muhammet Uraloğlu, Karadenizlilerin burun yapısının genetik olduğunu belirterek, "Karadeniz Bölgesi'nde estetik olarak en çok burun ameliyatları yapılıyor. Bölgemizde insanların burunları hakikaten sorunlu. Sadece şekil olarak değil nefes alamama durumları da çok fazla oluyor. Kadınların yanı sıra erkeklerin de en çok tercih ettiği ameliyat, burun operasyonları oluyor. Karadeniz Bölgesi'nde genetik olarak burun yapısı diğer bölgelere göre biraz daha uzun ve şekli bozuk olabiliyor. İsviçre veya Finlandiya’da bulunan meslektaşlarımızın en az yaptığı operasyon burun ameliyatı. Onlar da burun ameliyatlarını öğrenebilmek için bölgemize geliyorlar” dedi.

‘PANDEMİYE RAĞMEN BURUN İLK SIRADA’

Burun operasyonu sayısında pandemiye rağmen düşüş olmadığını kaydeden Uraloğlu, "Sağlık Bakanlığı koronavirüs vakalarının yoğun olduğu dönemlerde acil olmayan ameliyatları erteliyor; ama yine de burun ameliyatları sayılarında pek düşüş olmadığını görüyoruz. Yine ilk sırada burun ameliyatları geliyor. Pandemi dolayısı ile evinde çalışan insanlarda var. Onlar da genellikle ‘Nasılsa evdeyim, ameliyat sonrası morlukların olduğu dönemi evimde geçiririm’ deyip burun operasyonu yaptırmak isteyenler de var. Ameliyat sonrası maske takabilir miyim, sorusu ile de çok karşılaşabiliyoruz. Telli olan maskeler kullanıldığı zaman burnumuzda herhangi bir baskı oluşturmuyor” diye konuştu.

Sevmiyoruz ama faydası da var: Maske yüz felcini engelliyor
HAYAT
Sevmiyoruz ama faydası da var: Maske yüz felcini engelliyor

‘BURNUMUZ MASKENİN İÇİNE SIĞMIYOR’

Trabzon’da yaşayan Ömer Durna, Karadenizlilerin burunlarının zor doğa koşullarına dayanabilmek için farklı olduğunu söyleyerek, "Karadeniz’in dağları denize paraleldir. Zor doğa şartları var buralarda. Bu zor doğa şartlarında ayakta kalabilmek için burunlarımız uzun. Aynaya genelde bakmamayı tercih ediyorum” dedi.

'AZ DAHA KÜÇÜK OLSAYDI ÇOK İYİ OLURDUM'

  • Tuncay Çavuş ise "Bunumuz hakikaten büyük. Benim burnum az daha küçük olsaydı çok daha iyi olurdum. Estetik yaptırsam ben de burnumu düzeltmek isterdim. Şimdi maske ile en azından görünmüyor burnumuz. Ama dünyada onca sorun var. Bunu artık dert etmiyoruz. Burnumuz zaten maskenin içine sığmıyor. Maskelerdeki teli zaten bizim için icat ettiler. Yoksa burnumuzu kapatma şansımız olmayacaktı. Maske havada kaldığı için sürekli mikrop girip çıkabilecekti” diye konuştu.

'BUNLAR KAFAYA TAKILACAK DURUMLAR DEĞİL'

Şevval Erdemiroğlu ise "Ben kendi halimden memnunum. Aslında Trabzon’da burnundan şikayetçi olan çok insan var. Ama tıp gelişti. Artık burunlarını istedikleri gibi yaptırabilirler. Burnu büyük olan arkadaşım var. Bazen onunla laf olsun, diye dalga geçtiğimiz oluyor. Baskılara dayanamayarak artık burnunu yaptırmak istediğini de söyledi. Ama bunlar kafaya takılacak durumlar değil. Allah sağlık sıhhat versin yeter” dedi.

Diyarbakırlı öğretmen çift mesleklerini bıraktı: Organik ürünlerini Türkiye'nin her yerine yolluyorlar
FOTOĞRAF 11
Title
Diyarbakır'da özel bir okulda rehberlik öğretmeni olarak görev yapan Figen Gül, Türkiye'de, mart ayında görülen koronavirüsün ardından ara verilen yüz yüze eğitimle birlikte evde kalmaya başladı.
Title
Evdeki boş zamanlarında kozalak şurubu, reçel ve salça gibi ürünler üretmeye başlayan Gül, bunları eşe dosta sattı. Sosyal medya hesabı üzerinden de ürünlerini paylaşan Gül, talebin artması üzerine öğretmenliği bırakarak kendisini bu işe adadı.
Title
Kendisi gibi öğretmen olan eşinin de yardımıyla gece yarılarına kadar çalışan Gül, köylere giderek satın aldıkları sebze ve meyvelerden şurup, reçel ve salça yaptı. 8 ay gibi kısa sürede işleri büyüten Gül, ürünlerini kendi adıyla da 'Figence' olarak markalaştırdı.
Title
Gül, sosyal medya hesapları aracılığıyla yurt dışı dahil birçok yere ürünlerini gönderirken, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle Kayapınar ilçesinde kurulan Organik Ürünler Pazarı'nda tezgah açarak ürünlerini satmaya başladı.
Title
Eşiyle birlikte gece yarılarına kadar çalıştıklarını belirten Gül, ciddi bir üretim yaptıklarını ifade ederek, Yaklaşık 7 yıl boyunca öğretmenlik yaptım. Pandemi nedeniyle özel kurumların kapatılmasıyla biz de eve çekilmek zorunda kaldık. Evdeki bu süreçte karı koca öğretmen olunca bizim için zor geçmeye başladı. Ne yapabiliriz diye düşünürken eşime 'biz bir şeyler üreterek satarız, en azından evimizi idare ederiz' dedim. Sırt sırta verip başladık. Kozalak şurubunu astım hastası olarak kendim kullanarak şifa bulduğum için bu alanda üretim yapmak istedik. Bu şurubu üretmeye başladık ve sosyal medya sayfası üzerinden satış yaptık. Kozalak şurubuyla yaklaşık 7 ayda ciddi bir üretim yaptık. Belediyenin kadın daire hizmetlerinden ürün getirmemizi istediler. Ben de organik pazarda doğal ürünlerimi satabileceğim bir stand istedim. Tamamı bana ve eşime ait olan üretimini yaz boyu yaptığımız ürünlerimizi pazarlıyoruz. Salça, kozalak şurubu, turşu, reçel yapıyoruz. Bu alanda en büyük destekçim eşim oldu. Turşu kurmaktan salçaya kadar birçok alanda bana yardım etti. Onun desteği olmadan ilerleyemeyiz. Eşimin de yanımda olması ayrıca bir ilgi çekti. 'Karı koca öğretmen birlikte çalışıyorlar. Birlikte üretiyorlar' dediler. Bizi pazarda kabul etmelerindeki en büyük etken eşimdir dedi.
Title
Eşine olabildiğince destek çıkan Tarih Öğretmeni Lokman Gül ise derslerinden arta kalan zamanlarda eşinin yanında olduğunu ifade ederek, şunları söyledi: Üretici aslında eşim. Ben sadece ona destek oluyorum. Getir götür işlerinde, kargo, paketlemelerde yardım ediyorum. Sağ olsun o da elinden geldiğince yapıyor ve kadının doğasındaki üretkenlik gereği bunu da başarıyor. Küçük kızımızın rızkı için uğraşıyoruz. Bir kadının eşi ve evinin idaresi için bir şeyleri başararak yapması çok ayrı bir şey. Eşim arı gibidir.
Title
Title
Title
Title
Title
Diyarbakırlı öğretmen çift mesleklerini bıraktı: Organik ürünlerini Türkiye'nin her yerine yolluyorlar
Diyarbakır'da Figen Gül, koronavirüs nedeniyle yüz yüze eğitime verilen aradan sonra evde organik ürün yapımına başladı. Öğretmen eşi Lokman Gül ile birlikte yaptığı ürünleri, 'Figence' adıyla markalaştıran Gül, öğretmenliği bırakarak kendisini bu işe adadı. Diyarbakır'da kurulan organik ürünler pazarında tezgah da açan Gül, açtığı sosyal medya hesapları üzerinden de siparişler alarak yurt dışına kadar ürünlerini gönderiyor.


Abone Ol Google News
Her araca bir karne

Her araca bir karne

​İkinci el araca ilişkin dikkat çeken detay.
17 kişi hakkındagözaltı kararı

17 kişi hakkında
gözaltı kararı

Hava Kuvvetleri yapılanmasına yönelik operasyon.
Yüz yüze sınavlar ertelendi

​Karne notu için sınavlar sömestr sonrası yapılacak.

​Gelecek yıl teslim edilecek.

Hem suçlu <br>hem güçlü

Hem suçlu
hem güçlü

​'Su' bahanesini polis affetmeyince bir de kızdı: Sanki vatan hainiyiz!
İki fabrikada<br>eş zamanlı yangın

İki fabrikada
eş zamanlı yangın

Yangınların ardından itfaiye ekipleri seferber oldu.
Öğlen<br>saatlerine dikkat!

Öğlen
saatlerine dikkat!

​Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden kritik uyarı.
Artık zorunlu<br>olmayacak

Artık zorunlu
olmayacak

İki bakanın ortak imzasıyla yayımlandı.
7 ilçede<br>operasyon

7 ilçede
operasyon

Yabancı uyruklu 10 şahıs gözaltına alındı.
Bebeğe aldırış etmediler

Bebeğe aldırış etmediler

​Alman polisinden başörtülü kadına işkence.
O sektöre ruhsat yok

O sektöre ruhsat yok

​Kılıçdaroğlu'na en ilginç tepki Adana'dan geldi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.