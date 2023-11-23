KPSS-2023/7 tercih ekranı erişime açıldı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme yapmak için KPSS-2023/7 tercih ekranı erişime açıldı. Peki,KPSS 2023/7 personel alımı tercihleri nasıl yapılır? İşte KPSS 2023/7 tercih kılavuzu ve tercih ekranı.
KPSS-2023/7 TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?
Tercih işlemleri, KPSS-2023/7 Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır.
Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.