|
Özgün

KPSS 2023/7 tercih kılavuzu yayımlandı: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvuruları başladı

KPSS-2023/7 tercih ekranı erişime açıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına tercih yapacak olan adaylar, ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuz üzerinden tercihlerini yapabilecek. Peki, KPSS-2023/7 personel alımı tercihleri nasıl yapılır, başvurular ne zaman son? İşte ais.osym.gov.tr KPSS-2023/7 tercih kılavuzu.

11:47 - 23/11/2023 Perşembe
Güncelleme: 11:47 - 23/11/2023 Perşembe
Yeni Şafak
KPSS-2023/7 tercih ekranı erişime açıldı.

KPSS-2023/7 tercih ekranı erişime açıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme yapmak için KPSS-2023/7 tercih ekranı erişime açıldı. Peki,KPSS 2023/7 personel alımı tercihleri nasıl yapılır? İşte KPSS 2023/7 tercih kılavuzu ve tercih ekranı.

KPSS-2023/7 TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Tercih işlemleri, KPSS-2023/7 Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır.

Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

KPSS-2023/7 TERCİHLERİ NE ZAMAN SONA ERECEK?

Adaylar tercihlerini,
23-29 Kasım 2023
tarihleri arasında yapabilecektir. Tercih işlemleri, 23 Kasım 2023 tarihinde saat 10.00'da başlayacak ve 29 Kasım 2023 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.


#KPSS
#ÖSYM
#Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
MEB 1. dönem 2. yazılı sınav tarihini duyurdu: İşte Milli Eğitim Bakanlığı ortak sınav takvimi